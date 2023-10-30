ВИДЕО. Месси прибыл на церемонию вручения Золотого мяча
Аргентинец готов забрать 8-ю награду?
Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси со своей семьей приехал на церемонию вручения «Золотого мяча» 2023.
Легендарный 36-летний футболист имеет в своей коллекции 7 подобных наград. Его ближайший преследователь в этой гонке, Криштиану Роналду, имеет лишь 5 «Золотых мячей». Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо ранее сообщил, что сегодня Лионель Месси добавит в свою коллекцию 8-ю награду.
В прошлом сезоне Лионель Месси на клубном уровне провел 41 матч, отметившись 21 забитым мячом и 21 голевой передачей. Со сборной Аргентины в декабре 2022 года Лео выиграл чемпионат мира.
ВИДЕО. Месси прибыл на церемонию вручения Золотого мяча
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