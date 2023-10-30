Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ: «С Пушичем очень легко работать»

36-летний центральный защитник «Шахтера» Дмитрий Чигринский, вернувшийся в лагерь «горняков» летом нынешнего года, рассказал о работе с новым главным тренером команды Марино Пушичем.

«С Пушичем очень легко работать. Плюс, думаю, что и для него здесь тоже созданы хорошие условия в том плане, что все подобранные игроки соответствуют философии «шахтерского» футбола. Он ведь тоже не случайно здесь, его подбирали тоже под стиль команды, ориентировались под его видение футбола, чтобы оно сходилось с «шахтерской» философией. Потому, думаю, это взаимный контакт.

Думаю, что и тренер получает удовольствие от сотрудничества с футболистами, и со стороны игроков могу сказать то же самое», – сказал защитник.

Ранее донецкий «Шахтер» сообщил, что новым главным тренером команды стал боснийский специалист Марино Пушич