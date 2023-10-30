Марино ПУШИЧ: «Видел игры Динамо, но вам ничего об этом не скажу»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич после победы команды над «Викторией» (3:0) в 1/4 финала Кубка Украины ответил не насколько вопросом относительно матча 13-го тура УПЛ с «Динамо», который состоится в пятницу, 3 ноября

– Тренер «Виктории» сказал, что ожидал сегодня от «Шахтера» большей ротации. Скажите, вы не наигрывали сегодня состав, который выйдет в пятницу на матч с «Динамо»?

– Я всегда думаю только о первом из следующих матчей, и он состоялся этим вечером. Я чувствовал, что эти футболисты будут более энергичными, потому что мы сыграли достаточно тяжелый поединок с «Барселоной». Для меня это новая команда, и я также хочу увидеть, как некоторые игроки выступают в серьезном официальном матче, чтобы лучше их узнать. Мне известно, что эти футболисты имеют определенные качества. Прежде всего внимание всегда уделяется следующему матчу, поэтому у нас есть три дня, чтобы подготовиться к встрече с «Динамо», и увидим, кто будет играть. Будет ротация или нет – я не знаю, что люди думают об этом, но для меня это означает, что фактически каждый в составе получит свой шанс и возможность проявить себя. И я считал, что сегодняшняя игра была хорошей возможностью для этого, и прежде всего позвольте сказать, что я не недооцениваю соперника, а выпускаю футболистов, чтобы увидеть их в настоящей игре. Потому что, как вы знаете, было только две тренировки, не было достаточно времени, чтобы подготовиться и лучше их изучить. Для меня матч составляет лучшую картину, поэтому так и сделал.

– Вы как тренер уже встречались с «Динамо» в 2020 году, когда играли против киевлян с «АЗ Алкмаром». Чем запомнился тот матч?

– Это было странное время, период пандемии коронавируса, на стадионе не было зрителей. К сожалению, сейчас похожие обстоятельства, и мне очень обидно из-за этого. Помню, мы играли на большом стадионе, кажется, в центре города, и он был пустой. Была только одна встреча, потому что тогда УЕФА решил, что надо проводить только один матч, когда обычно мы играем дома и на выезде. К сожалению, мы тогда уступили, но это то, что мне запомнилось, воспоминаний не очень много. Конечно, многие вещи изменились: «Динамо» имеет много новых футболистов, тренер не изменился, но состав другой. И я в другом клубе. Поэтому нет никакой связи с тем матчем. Помню, что это была тяжелая игра. Это все, ничего особенного.

– Вы уже смотрели какие-то матчи «Динамо»? И сколько игр соперника в целом планируете пересмотреть?

– Я всегда просматриваю много игр следующих соперников. Жена предлагает посмотреть фильм, но я отвечаю, что у меня нет времени на фильм, я должен смотреть игру. Я изучал много матчей соперников, это то, как я работаю, – я хочу знать все. Так что да, я видел их игры, но вам ничего об этом не скажу.