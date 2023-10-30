Рома и Челси могут оформить обмен Абрахама на Лукаку

Римская «Рома» рассматривает возможность обмена английского нападающего Тэмми Абрахама на бельгийского страйкера «Челси» Ромелу Лукаку, сообщает британское издание The Mirror.

Лондонский клуб хочет избавиться от Лукаку уже летом следующего года, поэтому в арендном условии с «Ромой» прописана сумма выкупа в размере 37.5 миллионов фунтов стерлингов. Но «волки» хотят предложить «Челси» альтернативу: вместо денег «Рома» может отдать обратно воспитанника «синих» Тэмми Абрахама.

В этом сезоне Ромелу Лукаку провел 11 матчей за «Рому», отметившись 8 забитыми мячами. Тэмми Абрахам пока не появлялся на поле, ведь до сих пор не залечил травму крестообразных связок.