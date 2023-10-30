Беллингем занял 18-е место в номинации на ЗМ, Бензема – 16-й

France Football начал объявлять рейтинг лучших футболистов мира в 2023 году. Стало известно, кто занял места с 20-го по 16-е.

На 20-й строчке списка претендентов на «Золотой мяч» 2023 года оказался чемпион мира в составе сборной Аргентины, нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес. 19-18 место между собой разделили форвард «Баварии» Гарри Кейн и звездный полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем. 17-е место за собой оставил чемпион Италии в составе «Наполи» Хвича Кварацхелия, а на 16-й строчке разместился прошлогодний обладатель ЗМ француз Карим Бензема.

Начало церемонии награждения победителя - в 21:45 по киевскому времени.