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  4. Владимир ЗВЕРОВ: «У Шарана не все хорошо с ветеранами Миная»
Украина. Премьер лига
30 октября 2023, 19:31 |
311
0

Владимир ЗВЕРОВ: «У Шарана не все хорошо с ветеранами Миная»

Журналист Владимир Зверов – о проблемах в закарпатском «Минае»

30 октября 2023, 19:31 |
311
0
Владимир ЗВЕРОВ: «У Шарана не все хорошо с ветеранами Миная»
ФК Минай. Владимир Шаран

Журналист Владимир Зверов сообщил, что в закарпатском «Минае» напряжены отношения между главным тренером Владимиром Шараном и игроками.

«К сожалению, проблем очень много, и на поле они появляются. Проявляются из происходящего за полем, потому что не все хорошо, насколько я слышал, было моментами у главного тренера Миная с ветеранами команды. Были проблемы, мы видели, что после матча с «Полисьем» – это все получилось даже публично. После того как Вишневский не забил в конце матча, Шаран с ним ссорился прямо на поле. Та же история, как я слышал, есть с другими ветеранами команды», – рассказал Зверов.

Напомним, что после 12 туров в Украинской Премьер-лиге «Минай» имеет только пять очков и занимает последнее, 16 место.

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Владимир Зверов Минай Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Владимир Шаран
Источник Профутбол
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