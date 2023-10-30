Владимир ЗВЕРОВ: «У Шарана не все хорошо с ветеранами Миная»

Журналист Владимир Зверов сообщил, что в закарпатском «Минае» напряжены отношения между главным тренером Владимиром Шараном и игроками.

«К сожалению, проблем очень много, и на поле они появляются. Проявляются из происходящего за полем, потому что не все хорошо, насколько я слышал, было моментами у главного тренера Миная с ветеранами команды. Были проблемы, мы видели, что после матча с «Полисьем» – это все получилось даже публично. После того как Вишневский не забил в конце матча, Шаран с ним ссорился прямо на поле. Та же история, как я слышал, есть с другими ветеранами команды», – рассказал Зверов.

Напомним, что после 12 туров в Украинской Премьер-лиге «Минай» имеет только пять очков и занимает последнее, 16 место.