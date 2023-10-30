Онана – 23-й в номинации на ЗМ, Гризманн занял 21-ю строчку

France Football начал объявлять рейтинг лучших футболистов мира в 2023 году. Стало известно, кто занял места с 25-го по 21.

На 25-й строчке списка претендентов на «Золотой мяч» 2023 года оказался защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол. 24-23 место между собой разделили вингер «Арсенала» Букайо Сака и голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана. 22-е место за собой оставил чемпион Италии в составе «Наполи» и новичок «Баварии» кореец Ким Мин Дже, а на 21-й строчке разместился нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн.

Ранее стали известны первые результаты опроса «Золотого мяча» 2023 года.

Начало церемонии награждения победителя - в 21:45 по киевскому времени.