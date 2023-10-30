Золотой мяч: названо, кто занял в голосовании места с 26-го по 30-е
Рубен Диаш оказался на последнем месте
France Football начал объявлять рейтинг лучших футболистов мира в 2023 году. Сейчас известно, кто занял места с 30-го по 26-е.
На последней строчке списка претендентов на «Золотой мяч» 2023 года оказался защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш. 28-29 место между собой разделили капитан «Арсенала» Мартин Эдегор и новичок «ПСЖ» Рандаль Коло Муани. 27-м в списке стал финалист Лиги чемпионов с «Интером» Николо Барелла, а возглавил последнюю пятерку талант «Баварии» Джамал Мусиала.
Начало церемонии награждения победителя - в 21:45 по киевскому времени.
2023 Men's Ballon d'Or ranking:— Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023
2️⃣6️⃣ Jamal Musiala
2️⃣7️⃣ Nicolo Barella
2️⃣8️⃣ Randal Kolo Muani
2️⃣8️⃣ Martin Ødegaard
3️⃣0️⃣ Ruben Dias#ballondor pic.twitter.com/KG5pRpr9eZ
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