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30 октября 2023, 19:01 | Обновлено 30 октября 2023, 19:37
1273
1

Золотой мяч: названо, кто занял в голосовании места с 26-го по 30-е

Рубен Диаш оказался на последнем месте

30 октября 2023, 19:01 | Обновлено 30 октября 2023, 19:37
1273
1
Золотой мяч: названо, кто занял в голосовании места с 26-го по 30-е
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Эдегор

France Football начал объявлять рейтинг лучших футболистов мира в 2023 году. Сейчас известно, кто занял места с 30-го по 26-е.

На последней строчке списка претендентов на «Золотой мяч» 2023 года оказался защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш. 28-29 место между собой разделили капитан «Арсенала» Мартин Эдегор и новичок «ПСЖ» Рандаль Коло Муани. 27-м в списке стал финалист Лиги чемпионов с «Интером» Николо Барелла, а возглавил последнюю пятерку талант «Баварии» Джамал Мусиала.

Начало церемонии награждения победителя - в 21:45 по киевскому времени.

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Джамал Мусиала Николо Барелла Рандаль Коло Муани Мартин Эдегор Рубен Диаш Золотой мяч
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Мартин повинен бути у 15-ти
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