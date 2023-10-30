Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал готов продать Аарона Рэмсдейла летом 2024 года
Англия
30 октября 2023, 18:28 |
129
0

Арсенал готов продать Аарона Рэмсдейла летом 2024 года

Англичанин хочет быть основным игроком

30 октября 2023, 18:28 |
129
0
Арсенал готов продать Аарона Рэмсдейла летом 2024 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Аарон Рэмсдейл

Лондонский «Арсенал» готов продать английского вратаря Аарона Рэмсдейла летом 2024 года, но не хочет терять его в январе, сообщает издание Football Insider.

25-летний футболист недоволен своей ситуацией в клубе. Он проиграл конкуренцию испанцу Давиду Райя, из-за чего теперь рискует пропустить Евро-2024. Аарон хочет уйти в команду, где он будет основным игроком. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Челси».

В этой кампании Аарон Рэмсдейл сыграл всего 6 матчей за «Арсенал», пропустив в них 5 голов. Дважды англичанину удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.

По теме:
Реал Мадрид планирует подписать и Холанда, и Мбаппе
Тиаго СИЛВА: «Конец моей карьеры все ближе»
Арсенал определился с приоритетной трансферной целью на лето-2024
Аарон Рэмсдейл Арсенал Лондон трансферы трансферы АПЛ
Источник Football Insider
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Наказан за поцелуй. ФИФА дисквалифицировала Рубиалеса на три года
Футбол | 30 октября 2023, 13:45 7
Наказан за поцелуй. ФИФА дисквалифицировала Рубиалеса на три года
Наказан за поцелуй. ФИФА дисквалифицировала Рубиалеса на три года

Луис Рубиалес отстранен от футбольной деятельности

Забарный – единственный игрок Борнмута, сыгравший каждую минуту в АПЛ
Футбол | 30 октября 2023, 17:45 0
Забарный – единственный игрок Борнмута, сыгравший каждую минуту в АПЛ
Забарный – единственный игрок Борнмута, сыгравший каждую минуту в АПЛ

Украинец отметился интересным достижением

Блохин и компания. 6 самых молодых обладателей Золотого мяча в истории
Футбол | 30.10.2023, 13:09
Блохин и компания. 6 самых молодых обладателей Золотого мяча в истории
Блохин и компания. 6 самых молодых обладателей Золотого мяча в истории
Нганну рассказал, что кричал Тайсону Фьюри, когда отправил его в нокдаун
Бокс | 30.10.2023, 08:36
Нганну рассказал, что кричал Тайсону Фьюри, когда отправил его в нокдаун
Нганну рассказал, что кричал Тайсону Фьюри, когда отправил его в нокдаун
Турнирная таблица УПЛ. Кривбасс и Полесье укрепились на вершине
Футбол | 29.10.2023, 20:15
Турнирная таблица УПЛ. Кривбасс и Полесье укрепились на вершине
Турнирная таблица УПЛ. Кривбасс и Полесье укрепились на вершине
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кто получил 9.9? Зинченко – один из лучших в матче АПЛ Арсенал – Шеффилд
Кто получил 9.9? Зинченко – один из лучших в матче АПЛ Арсенал – Шеффилд
28.10.2023, 20:30 10
Футбол
Король побывал в нокдауне. Фьюри одержал трудную победу над Нганну по очкам
Король побывал в нокдауне. Фьюри одержал трудную победу над Нганну по очкам
29.10.2023, 02:30 58
Бокс
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Главное, что меня волнует – почему не смотрели VAR»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Главное, что меня волнует – почему не смотрели VAR»
28.10.2023, 17:39 30
Футбол
ХИРН: «Нганну ограбили! Бой с Усиком мертвый. Пусть Фьюри бьется с Джошуа»
ХИРН: «Нганну ограбили! Бой с Усиком мертвый. Пусть Фьюри бьется с Джошуа»
29.10.2023, 05:23 7
Бокс
Фаны Марселя атаковали автобус Лиона. Пострадал Фабио Гроссо. Игра отменена
Фаны Марселя атаковали автобус Лиона. Пострадал Фабио Гроссо. Игра отменена
29.10.2023, 22:05 63
Футбол
Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Франсис Нганну
Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Франсис Нганну
29.10.2023, 00:50 2
Бокс
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
30.10.2023, 07:15
Теннис
Экс-хавбек Шахтера может дебютировать в сборной Бразилии. Ему 32 года
Экс-хавбек Шахтера может дебютировать в сборной Бразилии. Ему 32 года
28.10.2023, 17:27 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем