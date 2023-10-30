Арсенал готов продать Аарона Рэмсдейла летом 2024 года

Лондонский «Арсенал» готов продать английского вратаря Аарона Рэмсдейла летом 2024 года, но не хочет терять его в январе, сообщает издание Football Insider.

25-летний футболист недоволен своей ситуацией в клубе. Он проиграл конкуренцию испанцу Давиду Райя, из-за чего теперь рискует пропустить Евро-2024. Аарон хочет уйти в команду, где он будет основным игроком. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Челси».

В этой кампании Аарон Рэмсдейл сыграл всего 6 матчей за «Арсенал», пропустив в них 5 голов. Дважды англичанину удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.