ИНДЗАГИ: «Оставить Лукаку на лавке в финале ЛЧ было лучшим решением»

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги накануне игры с «Ромой», за которую выступает Ромелу Лукаку, рассказал, что не жалеет о том, что не выпустил бельгийца в стартовом составе на матч финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити»:

«Все знают, как сильно я хотел переподписать Лукаку прошлым летом. Я хотел вернуть его, мы пытались, но Ромелу решил присоединиться к другому клубу. Так бывает, это жизнь.

Был ли он недоволен после того, как я оставил его на скамейке в финале Лиги чемпионов? Я принимаю лучшие решения для «Интера».

В финале Лиги чемпионов 2023 года Ромелу Лукакв появился на поле лишь на 57-й минуте. Нападающему не удалось сравнять счет с выгодной позиции на 88-й минуте, а также он запомнился тем, что спас ворота «горожан» после удара одноклубника Димарко.