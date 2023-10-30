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  4. ИНДЗАГИ: «Оставить Лукаку на лавке в финале ЛЧ было лучшим решением»
Италия
30 октября 2023, 18:15 |
526
2

ИНДЗАГИ: «Оставить Лукаку на лавке в финале ЛЧ было лучшим решением»

Главный тренер «Интера» не жалеет о том, что не выпустил бельгийца в старте в матче против «Сити»

30 октября 2023, 18:15 |
526
2
ИНДЗАГИ: «Оставить Лукаку на лавке в финале ЛЧ было лучшим решением»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги накануне игры с «Ромой», за которую выступает Ромелу Лукаку, рассказал, что не жалеет о том, что не выпустил бельгийца в стартовом составе на матч финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити»:

«Все знают, как сильно я хотел переподписать Лукаку прошлым летом. Я хотел вернуть его, мы пытались, но Ромелу решил присоединиться к другому клубу. Так бывает, это жизнь.

Был ли он недоволен после того, как я оставил его на скамейке в финале Лиги чемпионов? Я принимаю лучшие решения для «Интера».

В финале Лиги чемпионов 2023 года Ромелу Лукакв появился на поле лишь на 57-й минуте. Нападающему не удалось сравнять счет с выгодной позиции на 88-й минуте, а также он запомнился тем, что спас ворота «горожан» после удара одноклубника Димарко.

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Ромелу Лукаку Симоне Индзаги Интер Милан Рома Рим Манчестер Сити Манчестер Сити - Интер Лига чемпионов чемпионат Италии по футболу Серия A
Источник Фабрицио Романо
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DaVinci
Треба було його і не випускати
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Michael Savchyn
ага, логіка...
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