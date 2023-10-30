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Испания
30 октября 2023, 17:27 | Обновлено 30 октября 2023, 17:28
1495
6

Реал Мадрид планирует подписать и Холанда, и Мбаппе

У королевского клуба королевские амбиции

30 октября 2023, 17:27 | Обновлено 30 октября 2023, 17:28
1495
6
Реал Мадрид планирует подписать и Холанда, и Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе

Мадридский «Реал» летом 2024 года планирует подписать и француза Килиана Мбаппе из «ПСЖ», и норвежца Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити», сообщает издание 90min со ссылкой на El Chiringuito.

Замысел «сливочных» заключается в том, чтобы подписать Килиана на правах свободного агента, а затем активировать клаусулу в контракте Холанда с «Манчестер Сити».

24-летний Килиан Мбаппе в этом сезоне забил уже 12 голов в 12 матчах за «Пари Сен-Жермен». Также на счету французского нападающего есть 1 голевая передача.

23-летний Эрлинг Холанд забивает больше гола за игру в этом сезоне АПЛ, отличившись 11 раз в 10 матчах чемпионата.

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Эрлинг Холанд Килиан Мбаппе Реал Мадрид ПСЖ Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1
Источник 90min
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Комментарии 7
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nick07
цікаво, а що там з фінансовим "фейр-плей"? Чи на Реал ці правила не розповсюджуються? 
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Віктор Коробка
Знов усі вершки намагаються зібрати.
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+1
AK.228
Сподіваюсь - ні
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0
Vitaliy_yatsenko
На папері - можливо. У реальності необхідно тоді продавати Вінісіуса. У такій ситуації Мбапе буде прямим конкурентом для Віні. Або треба шукати місце на полі для всіх одночасно. Що в реальності є неймовірною задачею.
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