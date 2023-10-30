Реал Мадрид планирует подписать и Холанда, и Мбаппе

Мадридский «Реал» летом 2024 года планирует подписать и француза Килиана Мбаппе из «ПСЖ», и норвежца Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити», сообщает издание 90min со ссылкой на El Chiringuito.

Замысел «сливочных» заключается в том, чтобы подписать Килиана на правах свободного агента, а затем активировать клаусулу в контракте Холанда с «Манчестер Сити».

24-летний Килиан Мбаппе в этом сезоне забил уже 12 голов в 12 матчах за «Пари Сен-Жермен». Также на счету французского нападающего есть 1 голевая передача.

23-летний Эрлинг Холанд забивает больше гола за игру в этом сезоне АПЛ, отличившись 11 раз в 10 матчах чемпионата.