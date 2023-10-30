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  4. Тиаго СИЛВА: «Конец моей карьеры все ближе»
Англия
30 октября 2023, 17:13 |
524
0

Тиаго СИЛВА: «Конец моей карьеры все ближе»

Защитник «Челси» еще не определился со своим будущим

30 октября 2023, 17:13 |
524
0
Тиаго СИЛВА: «Конец моей карьеры все ближе»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тиаго Силва

Бразильский защитник лондонского «Челси» Тиаго Силва рассказал, что еще не определился со своим будущим:

«Конец моей карьеры все ближе... Это для меня нелегко. Ты должен думать о том, когда и где ты хочешь уйти на пенсию. Надо думать о семье, моих детях, которые играют за «Челси».

Сейчас я просто сфокусирован на том, чтобы получать удовольствие от своего последнего года контракта с «Челси». Я не хочу знать, что произойдет в следующем году, но я доволен своей карьерой».

39-летний Тиаго Силва в этом сезоне отыграл за «Челси» 10 матчей в АПЛ. Что интересно, защитник не пропустил ни одной игровой минуты своей команды в чемпионате. Ранее сообщалось, что в подписании бразильца заинтересован «Флуминенсе».

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Тиаго Силва Челси продление контракта трансферы трансферы АПЛ завершение карьеры
Источник Фабрицио Романо
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