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Украина. Премьер лига
30 октября 2023, 16:58 | Обновлено 30 октября 2023, 18:12
225
0

Роман ДЕБЕЛКО: «Надеюсь, Вернидуб доволен моей игрой»

Нападающий «Кривбасса» прокомментировал победу над «Днепром-1»

30 октября 2023, 16:58 | Обновлено 30 октября 2023, 18:12
225
0
Роман ДЕБЕЛКО: «Надеюсь, Вернидуб доволен моей игрой»
ФК Кривбасс. Роман Дебелко

Нападающий «Кривбасса» Роман Дебелко прокомментировал разгромную победу над «Днепром-1» (3:0) в матче 12-го тура чемпионата Украины.

– Роман, поздравляем с победой. Прокомментируй, пожалуйста, игру.

– Эмоции самые искренние, самые теплые, ведь победили очень хорошего соперника. Эта команда демонстрирует неплохой футбол и имеет качественных игроков, здорово переходят из обороны в атаку. Получилась классная игра. И, слава Богу, мы одержали победу.

– Уже второй матч подряд ты выходишь на новой позиции – под нападающим. Как себя там чувствуешь и вынужденное ли это действие?

– Вынужденное действие, раньше тренер уже ставил меня на этой позиции, но в товарищеских матчах и на тренировках. Главный тренер выбирает состав на матч. Надеюсь, он доволен моей игрой.

– Как проходила подготовка к матчу и все ли прошло по плану?

– Мы готовились к «Днепру-1», как и к любому другому поединку чемпионата, разбирали соперника. К счастью, план на игру сработал и мы добились этих важных трех очков.

«Кривбасс» продолжает лидировать в УПЛ, имея 26 очков после 12 туров.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Днепр-1 Кривбасс - Днепр-1 Роман Дебелко Юрий Вернидуб
Источник ФК Кривбасс
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