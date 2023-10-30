Роман ДЕБЕЛКО: «Надеюсь, Вернидуб доволен моей игрой»

Нападающий «Кривбасса» Роман Дебелко прокомментировал разгромную победу над «Днепром-1» (3:0) в матче 12-го тура чемпионата Украины.

– Роман, поздравляем с победой. Прокомментируй, пожалуйста, игру.

– Эмоции самые искренние, самые теплые, ведь победили очень хорошего соперника. Эта команда демонстрирует неплохой футбол и имеет качественных игроков, здорово переходят из обороны в атаку. Получилась классная игра. И, слава Богу, мы одержали победу.

– Уже второй матч подряд ты выходишь на новой позиции – под нападающим. Как себя там чувствуешь и вынужденное ли это действие?

– Вынужденное действие, раньше тренер уже ставил меня на этой позиции, но в товарищеских матчах и на тренировках. Главный тренер выбирает состав на матч. Надеюсь, он доволен моей игрой.

– Как проходила подготовка к матчу и все ли прошло по плану?

– Мы готовились к «Днепру-1», как и к любому другому поединку чемпионата, разбирали соперника. К счастью, план на игру сработал и мы добились этих важных трех очков.

«Кривбасс» продолжает лидировать в УПЛ, имея 26 очков после 12 туров.