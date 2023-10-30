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WTA
30 октября 2023, 18:25 | Обновлено 30 октября 2023, 19:04
369
1

Свитолина проводит 500-ю неделю в топ-100 рейтинга WTA. Дебют был в 2013

Элина впервые попала в сотку лучших теннисисток планеты в 2013 году

30 октября 2023, 18:25 | Обновлено 30 октября 2023, 19:04
369
1
Свитолина проводит 500-ю неделю в топ-100 рейтинга WTA. Дебют был в 2013
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка мира Элина Свитолина (WTA 25) проводит 500-ю неделю в рейтинге WTA.

Элина дебютировала в первой сотне мирового рейтинга в 2013 году, когда ей было 18 лет.

Покинула топ-100 WTA только в прошлом году, когда взяла паузу в теннисе из-за беременности. В 2023 году Элине снова удалось вернуться в сотню.

Сейчас Свитолиной 29 лет. Она завершила текущий сезон. Последним турниром Элины был US Open 2023.

К слову, 34-летняя Леся Цуренко (WTA 31) проводит 391-ю неделю в топ-100 рейтинга WTA.

ТОП-10 украинок по количеству недель в ТОП-100 рейтинга WTA

  1. Элина Свитолина – 500
  2. Катерина Володько (Бондаренко) – 406
  3. Леся Цуренко – 391
  4. Наталья Медведева – 334
  5. Алена Бондаренко – 324
  6. Катерина Байндл (Козлова) – 201
  7. Даяна Ястремская – 191
  8. Татьяна Перебийнис – 172
  9. Марта Костюк – 156
  10. Юлия Вакуленко – 142

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Элина Свитолина рейтинг WTA рекорд Катерина Володько (Бондаренко) Леся Цуренко Наталья Медведева Алена Бондаренко Катерина Байндл (Козлова) Даяна Ястремская Татьяна Перебийнис Марта Костюк
Источник Sport.ua
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Олександр Науменко
"Перша ракетка світу", це що, по Фрейду?
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