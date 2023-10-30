Свитолина проводит 500-ю неделю в топ-100 рейтинга WTA. Дебют был в 2013
Элина впервые попала в сотку лучших теннисисток планеты в 2013 году
Первая ракетка мира Элина Свитолина (WTA 25) проводит 500-ю неделю в рейтинге WTA.
Элина дебютировала в первой сотне мирового рейтинга в 2013 году, когда ей было 18 лет.
Покинула топ-100 WTA только в прошлом году, когда взяла паузу в теннисе из-за беременности. В 2023 году Элине снова удалось вернуться в сотню.
Сейчас Свитолиной 29 лет. Она завершила текущий сезон. Последним турниром Элины был US Open 2023.
К слову, 34-летняя Леся Цуренко (WTA 31) проводит 391-ю неделю в топ-100 рейтинга WTA.
ТОП-10 украинок по количеству недель в ТОП-100 рейтинга WTA
- Элина Свитолина – 500
- Катерина Володько (Бондаренко) – 406
- Леся Цуренко – 391
- Наталья Медведева – 334
- Алена Бондаренко – 324
- Катерина Байндл (Козлова) – 201
- Даяна Ястремская – 191
- Татьяна Перебийнис – 172
- Марта Костюк – 156
- Юлия Вакуленко – 142
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