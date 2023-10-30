Свитолина проводит 500-ю неделю в топ-100 рейтинга WTA. Дебют был в 2013

Первая ракетка мира Элина Свитолина (WTA 25) проводит 500-ю неделю в рейтинге WTA.

Элина дебютировала в первой сотне мирового рейтинга в 2013 году, когда ей было 18 лет.

Покинула топ-100 WTA только в прошлом году, когда взяла паузу в теннисе из-за беременности. В 2023 году Элине снова удалось вернуться в сотню.

Сейчас Свитолиной 29 лет. Она завершила текущий сезон. Последним турниром Элины был US Open 2023.

К слову, 34-летняя Леся Цуренко (WTA 31) проводит 391-ю неделю в топ-100 рейтинга WTA.

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