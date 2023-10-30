Марченко обыграл экс-62-ю ракетку и вышел в основу турнира в Бергамо

Украинский теннисист Илья Марченко (АТР 210) вышел в основную сетку челленджера в Бергамо (Италия), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

Украинец в финале отбора выиграл у Кенни Де Схеппера (Франция, ATP 474) в двух сетах за 1 час и 29 минут.

АТР челленджер Бергамо. Хард в помещении. Квалификация

Илья Марченко (Украина) – Кенни Де Схеппер (Франция) – 6:4, 7:5

Отметим, что в 2014 году Де Схеппер занимал наивысшую позицию в рейтинге АТР – 64-ю.

В 1-м раунде квалификации Марченко в двух партиях выиграл у Леонардо Боррелли со счетом 6:2, 7:6 (7:0).