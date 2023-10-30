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  4. Денис КУЗЫК: «Вернидуб подсказал стрелять в дальнюю девятку»
Украина. Премьер лига
30 октября 2023, 16:39 |
170
0

Денис КУЗЫК: «Вернидуб подсказал стрелять в дальнюю девятку»

Защитник «Кривбасса» прокомментировал победу над «Днепром-1»

30 октября 2023, 16:39 |
170
0
Денис КУЗЫК: «Вернидуб подсказал стрелять в дальнюю девятку»
ФК Кривбасс. Денис Кузык

Защитник «Кривбасса» Денис Кузык прокомментировал победу над «Днепром-1» (3:0) в матче 12-го тура УПЛ и поделился эмоциями от дебютного гола за криворожскую команду.

– Денис, как прокомментируешь матч?

– Очень счастлив, невероятные эмоции, победили 3:0. Сделали на поле все, о чем просили нас тренеры. Вся команда очень довольна.

– Ты забил свой дебютный гол за «Кривбасс». Как опишешь эти эмоции?

– Это очень круто! Мне подсказал Виталий Юрьевич сместиться в центр и стрелять в дальнюю девятку. Можно сказать, выполнил тренерскую установку.

– В чем секрет успеха «Кривбасса»?

– Мы – одна команда, единое целое. Мы вместе идем к своей цели.

– О чем говорили с главным тренером и руководством в раздевалке?

– Все очень рады, поздравили нас с победой. Сказали, что на этом не надо останавливаться, а идти дальше. Впереди – еще есть важные матчи против серьезных соперников.

Этой победой «Кривбасс» закрепил свое лидерство в турнирной таблице УПЛ. После 12 сыгранных матчей в активе команды 26 набранных очков.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Днепр-1 Кривбасс - Днепр-1 Денис Кузык Юрий Вернидуб
Источник ФК Кривбасс
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