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30 октября 2023, 16:18 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 октября

Важные события во всех видах спорта

30 октября 2023, 16:18 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 октября
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 30 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:30 Эмполи – Аталанта

Favbet 5.50 – 4.42 – 1.62

21:45 Лацио – Фиорентина

Favbet 2.31 – 3.52 – 3.36

22:00 Гранада – Вильярреал

Favbet 3.22 – 3.60 – 2.35

ТЕННИС

00:00 Ига Свентек – Маркета Вондроушова

Favbet 1.22 – 4.39

01:30 Коко Гофф – Онс Жабер

Favbet 1.45 – 2.77

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Источник Sport.ua
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