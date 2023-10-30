СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 октября

В понедельник, 30 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:30 Эмполи – Аталанта

5.50 – 4.42 – 1.62

21:45 Лацио – Фиорентина

2.31 – 3.52 – 3.36

22:00 Гранада – Вильярреал

3.22 – 3.60 – 2.35

ТЕННИС



00:00 Ига Свентек – Маркета Вондроушова

1.22 – 4.39

01:30 Коко Гофф – Онс Жабер

1.45 – 2.77