Другие новости30 октября 2023, 16:18 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 октября
Важные события во всех видах спорта
30 октября 2023, 16:18 |
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В понедельник, 30 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
19:30 Эмполи – Аталанта
21:45 Лацио – Фиорентина
22:00 Гранада – Вильярреал
ТЕННИС
00:00 Ига Свентек – Маркета Вондроушова
01:30 Коко Гофф – Онс Жабер
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