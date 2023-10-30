Испания30 октября 2023, 15:14 |
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Испанский журналист: «Трансфер Цыганкова в Барселону? Абсолютная неправда»
Санти Овалье не верит в переход украинца
30 октября 2023, 15:14 |
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Испанский журналист издания Cadena SER Санти Овалье назвал ложью слухи об интересе «Барселоны» к вингеру «Жироны» и сборной Украины Виктору Цыганкову:
«Возможный трансфер Цыганкова в «Барсу»? Абсолютная неправда. Источник, распространивший эту информацию, не считается авторитетным в Испании. Ноль процентов вероятности.
Клуб сейчас работает над своей единственной целью – переходом Витора Роке в январе. У «Барсы» нет денег».
В нынешнем сезоне на счету Цыганкова 1 гол и 1 ассист в 9 матчах за «Жирону».
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