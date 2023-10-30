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  4. Испанский журналист: «Трансфер Цыганкова в Барселону? Абсолютная неправда»
Испания
30 октября 2023, 15:14 |
413
3

Испанский журналист: «Трансфер Цыганкова в Барселону? Абсолютная неправда»

Санти Овалье не верит в переход украинца

30 октября 2023, 15:14 |
413
3
Испанский журналист: «Трансфер Цыганкова в Барселону? Абсолютная неправда»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Испанский журналист издания Cadena SER Санти Овалье назвал ложью слухи об интересе «Барселоны» к вингеру «Жироны» и сборной Украины Виктору Цыганкову:

«Возможный трансфер Цыганкова в «Барсу»? Абсолютная неправда. Источник, распространивший эту информацию, не считается авторитетным в Испании. Ноль процентов вероятности.

Клуб сейчас работает над своей единственной целью – переходом Витора Роке в январе. У «Барсы» нет денег».

В нынешнем сезоне на счету Цыганкова 1 гол и 1 ассист в 9 матчах за «Жирону».

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Источник Футбол 24
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Vitaliy_yatsenko
Віктор Роке вже давно підписав із Барсою.
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0
Gargantua
да, денег у Барсы нет
с этим не поспоришь
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0
coba777
А Циганкову воно треба7)))
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0
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