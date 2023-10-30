Блохин и компания. 6 самых молодых обладателей Золотого мяча в истории

30 октября в Париже пройдет традиционная церемония, на которой будет определено имя очередного обладателя Золотого мяча – самой престижной индивидуальной премии среди футболистов. Согласно данным инсайдеров, которые в последние годы крайне редко ошибались при подаче такого рода информации, в 2023 году лучшим футболистом земного шара будет вновь признан Лионель Месси. Для аргентинца этот трофей станет уже восьмым в истории, благодаря чему он еще больше оторвется от Криштиану Роналду и станет, вероятно, едва ли не вечным рекордсменом.

Впрочем, есть как минимум одно серьезное достижение в аспекте Золотого мяча, которое уже никогда не покорится ни Месси, ни Роналду, ни даже Эрлингу Холанду, которого ряд обозревателей называл главным фаворитом на выигрыш награды в 2023 году. Речь о возрасте, в котором футболист впервые становился обладателем Золотого мяча. В топ-6 самых молодых триумфаторов есть Роналду и Месси, но на вершине списка находится другой легендарный игрок…

6. Криштиану Роналду – 23 года 9 месяцев и 28 дней

Getty Images. Криштиану Роналду в компании легенд МЮ - Дениса Лоу (слева) и сера Бобби Чарльтона

Криштиану Роналду к своим 38 годам уже пять раз становился обладателем Золотого мяча, а также является автором огромного количества рекордов, на простое перечисление которых уйдет уйма времени и места, так как они с трудом умещаются даже в самых детальных энциклопедиях.

Свой первый Золотой мяч португалец выиграл в 2008 году, когда еще являлся игроком Манчестер Юнайтед. Тогда Криштиану вместе с манкунианцами выиграл не только чемпионат Англии, но еще и Лигу чемпионов. Многие эксперты считают, что именно с того момента началось реальное восхождение Роналду на футбольный Олимп. Уже через год Криштиану был продан в Реал, где он отыграл следующие девять сезонов и превратился в живую легенду не только для «бланкос», но и для всего современного футбола.

С декабря минувшего года Роналду выступает в Саудовской Аравии за Аль-Наср. Сперва трансфер португальца в этот клуб и лигу был воспринят скептически, но летом 2023-го в чемпионат из этой страны перебралось огромное множество звездных футболистов, которые своим присутствием делают саудовскую Про-лигу одним из наиболее интересных национальных чемпионатов в мировом футболе.

Что правда, после ухода из Реала, а уж тем более с отъездом в Саудовскую Аравию, шансов у Роналду в шестой раз в истории стать обладателем Золотого мяча становится все меньше и меньше. В этом году Криштиану, например, не попал даже в список из 30 номинантов на премию, что случилось с ним впервые за последние два десятилетия…

5. Олег Блохин – 23 года 1 месяц и 25 дней

ФК Динамо. Олег Блохин получает Золотой мяч

Стать обладателем Золотого мяча для футболиста из канувшего три с хвостиком десятилетия назад в лету СССР было задачей со звездочкой. До 1975 года такое удавалось проделать только выдающемуся голкиперу Льву Яшину, а вот вторым советским футболистом, который удостоился высочайшей награды стал украинец Олег Блохин.

В 1975 году Блохин с киевским Динамо стал чемпионом СССР, но помочь ему получить столь необходимые голоса респондентов при выявлении обладателя Золотого мяча помогли, безусловно, триумфы «бело-синих» в Кубке обладателей кубков, а затем и Суперкубке УЕФА. В финале КОК-1974/75 Динамо обыграло Ференцварош со счетом 3:0, а Блохин стал автором одного из мячей, а вот в двух матчах, которые определили триумфатора Суперкубка УЕФА, киевляне сенсационно расправились с Баварией (1:0, 2:0), и все три мяча в ворота Зеппа Майера отправил наш герой – Олег Блохин.

Впоследствии Блохин больше никогда так высоко не забирался, и его максимальной позицией в следующих опросах оказалось пятое место в 1981 году. Однако именно Олег Владимирович, который впоследствии стал первым тренером, который вывел сборную Украины на чемпионат мира, является еще и первым украинским футболистом, удостоенным Золотого мяча, причем в очень нежном, как принято говорить в подобных случаях, возрасте.

4. Джордж Бест – 22 года 7 месяцев и 2 дня

Twitter. Джордж Бест поднимает над головой Золотой мяч

Североирландец Джордж Бест является одним из лучших футболистов в истории Манчестер Юнайтед. За «красных дьяволов» вингер выступал с 1963 по 1974 годы, дважды становясь чемпионом Англии, а в сезоне-1967/68 выиграв Кубок европейских чемпионов, причем МЮ, одолев в финале Бенфику со счетом 4:1, стал первой английской командой, достигшей такого успеха.

Именно в 1968 году Бест и был назван лучшим футболистом Европы (на тот момент Золотой мяч позиционировался именно как награда, вручаемая лучшему игроку на Старом континенте). Джордж отличался невероятной техникой работы с мячом, умением забивать мячи даже в самых непростых ситуациях, а также Бест, очевидно, оправдывая свою фамилию, почти всегда находился в сфере внимания за пределами футбольного поля.

В частности, Бест был очень остр на язык, и некоторые его высказывания до сих пор считаются культовыми в мире футбола. Например, однажды Джордж заявил такое: «Если бы вы спросили меня, что бы я выбрал: обыграть четырех человек и с тридцати ярдов забить гол в ворота Ливерпуля или переспать с мисс мира, это был бы сложный выбор. К счастью, я осуществил и то, и другое».

Увы, Джордж Бест не дожил даже до 60 лет. Он умер 25 ноября 2005 года в Лондоне на фоне острых проблем с печенью и почками, вызванных систематическим и чрезмерным употреблением алкоголя.

3. Лионель Месси – 22 года 5 месяцев и 7 дней

Getty Images. Лионель Месси

Рассказывать подробно о Лионеле Месси сейчас, когда звездный аргентинец еще вовсю продолжает играть, пусть ему уже и 35 лет, вряд ли стоит. Как и в ситуации с Криштиану Роналду, простое перечисление трофеев и достижений Месси займет уйму времени, и все равно этого будет мало, чтобы в полной мере осознать степени величия этого футболиста для всего современного футбола.

К настоящему моменту Месси выиграл уже семь Золотых мячей и близок к восьмому. Если в 2023-м лучшим футболистом планеты станет Лионель, то он окажется первым игроком в истории, который получил этот трофей, не выступая за клуб из Европы, так как летом аргентинец покинул ПСЖ и сейчас является футболистом Интер Майами.

Впервые же обладателем Золотого мяча Месси стал в 2009-м, когда ему было 22 года 5 месяцев и 7 дней. И пускай Лионель уже не сможет никогда перекрыть достижение тех, о ком речь пойдет чуть ниже, зато аргентинец теоретически еще сохраняет шансы на то, чтобы переписать рекорд легендарного англичанина Стэнли Мэттьюза, которого нередко называли «Волшебником дриблинга». Тот является не только первым в истории обладателем Золотого мяча, но и самым возрастным футболистом, который когда-либо удостаивался этой награды – на момент присуждения трофея Мэттьюз успел отпраздновать свой уже 41-й день рождения.

2. Майкл Оуэн – 22 года и 4 дня

Getty Images. Майкл Оуэн и Жерар Улье

Воспитанник Ливерпуля Майкл Оуэн в английском футболе также имел свое собственное прозвище – «Чудо-мальчик». Форвард очень рано заявил о своем бомбардирском таланте, выделяясь неимоверным голевым чутьем и хладнокровием в реализации моментов. Увы, время пребывания Оуэна в Ливерпуле выпало на отнюдь не лучший с исторической точки зрения период для самого клуба, но даже в этой ситуации Майкл сумел взять Золотой мяч, будучи именно футболистом «красных».

В 2001 году Оуэн вместе с Ливерпулем выиграл Кубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок Англии, а также стал обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. В трех из пяти финалов Майкл забивал в ворота соперников, что в итоге и склонило большинство респондентов на сторону англичанина. Хотя в финальном опросе конкуренцию Оуэну до последнего старался оказывать представитель Реала Рауль, набравший 140 очков против 176 у Майкла.

Примечательно, что в 2004 году Оуэн перебрался именно в Реал, но там выстроить успешную карьеру не сумел, и уже летом 2005-го был продан в Ньюкасл…

1. Роналдо – 21 год 3 месяца и 5 дней

Getty Images. Роналдо

Бразильский гений Роналдо Луис Назарио де Лима или просто Роналдо с 1997 года является самым молодым обладателем Золотого мяча в истории, и в ближайшем будущем нет предпосылок для того, чтобы кто-то превзошел его достижение, несмотря на наличие в европейском футболе огромного количества суперталантливых юных футболистов, таких как Гави, Педри, Ламин Ямал и другие.

В Европу Роналдо перебрался в 1994 году, когда отпраздновал 18-й день рождения. Очень скоро бразилец проявил свой талант голеадора в ПСВ, и был продан в Барселону, откуда летом 1997-го перешел в Интер. В том году Роналдо с невероятным отрывом (222 голоса за него против 72 у Предрага Миятовича из Реала, который оказался вторым в опросе) выиграл Золотой мяч на фоне побед с Барселоной в Кубке обладателей кубков-1996/97, а также выигрышей Кубка и Суперкубка Испании.

Роналдо до сих пор называют в числе наиболее технически одаренных футболистов всех времен, и дальнейшая карьера форварда доказала, что ему не зря выдавали авансы с самой юности. «Зубастик» выиграл множество титулов и наверняка выстроил бы еще более успешную карьеру, если бы не частые травмы и слегка легкомысленное отношение к делу, чем, к примеру, не отличаются те же Месси или Роналду.

В феврале 2011 года Роналдо завершил карьеру футболиста, а в настоящий момент является собственником и президентом испанского Вальядолида, а также совладельцем родного для себя бразильского Крузейро.

Текст: meta.ua/sport