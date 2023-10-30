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  4. Жузеп ГВАРДИОЛА: «Нужно два Золотых мяча – для Месси и Холанда»
Англия
30 октября 2023, 13:27 |
323
0

Жузеп ГВАРДИОЛА: «Нужно два Золотых мяча – для Месси и Холанда»

Скорее всего, получит Месси

30 октября 2023, 13:27 |
323
0
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Нужно два Золотых мяча – для Месси и Холанда»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Сегодня состоится вручение награды Золотой мяч, а наставник «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола считает, что награду одинаково заслужили Лионель Месси и Эрлинг Холанд.

«Я симпатизирую и Месси, и Холанду. Победа Лионеля будет справедливой из-за его выступлений на чемпионате мира. Победа Холанда будет справедливой из-за сезона, который он провел».

«Нужно давать два Золотых мяча. Оба они заслужили их», – сказал Гвардиола.

По информации СМИ, Золотой мяч получит Лионель Месси.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию церемонии вручения награды.

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Церемония вручения Золотого мяча 2023. Текстовая трансляция
Золотой мяч Лионель Месси Жузеп Гвардиола Манчестер Сити Эрлинг Холанд
Источник Sky Sports
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