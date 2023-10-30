Жузеп ГВАРДИОЛА: «Нужно два Золотых мяча – для Месси и Холанда»
Скорее всего, получит Месси
Сегодня состоится вручение награды Золотой мяч, а наставник «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола считает, что награду одинаково заслужили Лионель Месси и Эрлинг Холанд.
«Я симпатизирую и Месси, и Холанду. Победа Лионеля будет справедливой из-за его выступлений на чемпионате мира. Победа Холанда будет справедливой из-за сезона, который он провел».
«Нужно давать два Золотых мяча. Оба они заслужили их», – сказал Гвардиола.
По информации СМИ, Золотой мяч получит Лионель Месси.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию церемонии вручения награды.
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