Жузеп ГВАРДИОЛА: «Нужно два Золотых мяча – для Месси и Холанда»

Сегодня состоится вручение награды Золотой мяч, а наставник «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола считает, что награду одинаково заслужили Лионель Месси и Эрлинг Холанд.

«Я симпатизирую и Месси, и Холанду. Победа Лионеля будет справедливой из-за его выступлений на чемпионате мира. Победа Холанда будет справедливой из-за сезона, который он провел».

«Нужно давать два Золотых мяча. Оба они заслужили их», – сказал Гвардиола.

По информации СМИ, Золотой мяч получит Лионель Месси.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию церемонии вручения награды.