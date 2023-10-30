БОТУ: «Шахтер просил у Интера за Трубина намного больше, чем у Бенфики»

Бывший глава департамента селекции «Шахтера» Жозе Боту оценил трансфер Анатолия Трубина из «Шахтера» в «Бенфику»:

«Если бы я должен был принимать решение, я бы тоже отдал за него 10 миллионов евро. Я знаю по своим контактам, что «Шахтер» просил у «Интера» намного больше, чем у «Бенфики». Но это было разумно, потому что «Бенфика» продаст Трубина легче, чем «Интер».

Напомним, согласно условиям сделки, «Шахтер» получит процент со следующего трансфера Трубина. Боту до «Шахтера» 13 лет проработал в структуре «Бенфики».