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  4. БОТУ: «Шахтер просил у Интера за Трубина намного больше, чем у Бенфики»
Португалия
30 октября 2023, 12:26 |
151
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БОТУ: «Шахтер просил у Интера за Трубина намного больше, чем у Бенфики»

Экс-глава департамента селекции «Шахтера» – о трансфере голкипера сборной Украины

30 октября 2023, 12:26 |
151
0
БОТУ: «Шахтер просил у Интера за Трубина намного больше, чем у Бенфики»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Бывший глава департамента селекции «Шахтера» Жозе Боту оценил трансфер Анатолия Трубина из «Шахтера» в «Бенфику»:

«Если бы я должен был принимать решение, я бы тоже отдал за него 10 миллионов евро. Я знаю по своим контактам, что «Шахтер» просил у «Интера» намного больше, чем у «Бенфики». Но это было разумно, потому что «Бенфика» продаст Трубина легче, чем «Интер».

Напомним, согласно условиям сделки, «Шахтер» получит процент со следующего трансфера Трубина. Боту до «Шахтера» 13 лет проработал в структуре «Бенфики».

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Шахтер Донецк Анатолий Трубин Бенфика Интер Милан Жозе Боту
Источник A Bola
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