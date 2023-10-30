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  4. Геннадий БУТКЕВИЧ: «Дальше матч с Кривбассом. За первое место играем»
Украина. Премьер лига
30 октября 2023, 11:50 |
508
0

Геннадий БУТКЕВИЧ: «Дальше матч с Кривбассом. За первое место играем»

Два неожиданных лидера сыграют между собой

30 октября 2023, 11:50 |
508
0
Геннадий БУТКЕВИЧ: «Дальше матч с Кривбассом. За первое место играем»
ФК Полесье

В следующем туре УПЛ будет не только матч «Динамо» и «Шахтера», но и встреча лидеров «Кривбасса» и «Полесья». Президент житомирского клуба Геннадий Буткевич называет это игрой за первое место.

«Следующий матч – с «Кривбассом». За первое место будем играть. Но вот прошлый матч с «Зарей» был сложным. Сложнее, чем я думал. Посмотрим, как все дальше сложится», – сказал Буткевич.

«Кривбасс» опережает соперника на 1 пункт.

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Геннадий Буткевич Полесье Житомир Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига
Источник Профутбол Digital
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