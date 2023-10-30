Геннадий БУТКЕВИЧ: «Дальше матч с Кривбассом. За первое место играем»

В следующем туре УПЛ будет не только матч «Динамо» и «Шахтера», но и встреча лидеров «Кривбасса» и «Полесья». Президент житомирского клуба Геннадий Буткевич называет это игрой за первое место.

«Следующий матч – с «Кривбассом». За первое место будем играть. Но вот прошлый матч с «Зарей» был сложным. Сложнее, чем я думал. Посмотрим, как все дальше сложится», – сказал Буткевич.

«Кривбасс» опережает соперника на 1 пункт.