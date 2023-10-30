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Кубок Украины
30 октября 2023, 11:31 | Обновлено 30 октября 2023, 12:12
1017
0

Тренер Виктории о матче с Шахтером: «Порядок иногда бьет класс»

Перволиговая команда Бессмертного может выйти в полуфинал Кубка

30 октября 2023, 11:31 | Обновлено 30 октября 2023, 12:12
1017
0
Тренер Виктории о матче с Шахтером: «Порядок иногда бьет класс»
ФК Виктория

Сегодня в четвертьфинале Кубка Украины сумская «Виктория» в Киеве примет гранда отечественного футбола – донецкий «Шахтер». Старт в 15:00.

Главный тренер «Виктории» Анатолий Бессмертный в комментарии Sport.ua поделился своими ожиданиями от противостояния в столице:

– Мы будем только номинальными хозяевами, ведь поединок состоится не в Сумах. У нас одна, но достаточно существенная потеря: из-за травмы не сможет помочь лидер атак Вадим Шаврин. Постараемся так сыграть тактически, чтобы минимизировать его отсутствие. Конечно, «Шахтер» – фаворит. Для футболистов «Виктории», впервые пробившихся в четвертьфинал Кубка Украины, это будет прекрасная возможность убедиться, чего они на самом деле стоят.

У кубковых соревнований, как известно, свои законы. Здесь порядок иногда бьет класс. Увидим, что из этого выйдет. Тем не менее, главное сыграть достойно с такой именитой командой, как «Шахтер».

На пути в четвертьфинал Кубка Украины «Виктория» преодолела сопротивление «Дружбы», «Ингульца», ЛНЗ и «Миная».

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Анатолий Бессмертный Виктория Сумы (Николаевка) Шахтер Донецк Кубок Украины по футболу
Источник Sport.ua
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