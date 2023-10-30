Ребров или Шевченко? Судаков сравнил тренеров сборной Украины

Хавбек сборной Украины Георгий Судаков, который первый вызов в сборную Украины получил при Андрее Шевченко, сравнил экс-наставника команды с нынешним тренером Сергеем Ребровым.

«Ребров более эмоциональный, более «живой» в плане работы с командой. Постоянно хочет что-то подсказать, проводит теорию сам, рассказывает. Больше живет всем этим».

«А Андрей Николаевич более сдержанный и больше его помощники работали, а он отдельные свои детали вносил и показывал. Но при Шевченко я только пришел в сборную и чувствовал, что не был игроком под основу».

«Я не был целью Шевченко», – сказал Судаков.

Георгий провел за сборную 11 матчей и забил 1 гол.