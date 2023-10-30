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  4. Ребров или Шевченко? Судаков сравнил тренеров сборной Украины
Чемпионат Европы
30 октября 2023, 11:11 |
1022
2

Ребров или Шевченко? Судаков сравнил тренеров сборной Украины

Ребров более «живой»

30 октября 2023, 11:11 |
1022
2
Ребров или Шевченко? Судаков сравнил тренеров сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Хавбек сборной Украины Георгий Судаков, который первый вызов в сборную Украины получил при Андрее Шевченко, сравнил экс-наставника команды с нынешним тренером Сергеем Ребровым.

«Ребров более эмоциональный, более «живой» в плане работы с командой. Постоянно хочет что-то подсказать, проводит теорию сам, рассказывает. Больше живет всем этим».

«А Андрей Николаевич более сдержанный и больше его помощники работали, а он отдельные свои детали вносил и показывал. Но при Шевченко я только пришел в сборную и чувствовал, что не был игроком под основу».

«Я не был целью Шевченко», – сказал Судаков.

Георгий провел за сборную 11 матчей и забил 1 гол.

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сборная Украины по футболу Шахтер Донецк Георгий Судаков Сергей Ребров Андрей Шевченко
Источник Sportarena
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Комментарии 2
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Vitaliy_yatsenko
Судаков спочатку опустив ван Леувена. Тепер опустив Шеву. Поміняють Реброва і Пушича, то він і про них буде таке ж говорити... Іноді краще думати чи жувати, ніж базікати аби що... Бо невідомо те, що буде завтра.
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BekXan
Шевченко не тренер це він не раз доказав.
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