Кубок Украины
30.10.2023 15:00 - : -
Кубок Украины30 октября 2023, 00:25 |
257
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Виктория – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 30 октября в 15:00 матч 1/4 финала Кубка Украины
30 октября 2023, 00:25 |
257
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В понедельник, 30 октября, в Киеве на стадионе «Левый берег» состоится поединок 1/4 финала Кубка Украины между клубами «Виктория» Сумы и «Шахтер» Донецк.
Игра начнется в 15:00 по киевскому времени.
Предстоящая игра станет для «горняков» первой на национальной арене под руководством нового главного тренера Марино Пушича.
Напомним, в 1/8 финала «Виктория» обыграла «Минай» (1:0), а «Шахтер» разгромил «Верес» (3:0).
Виктория – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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