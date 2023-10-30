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Кубок Украины
Виктория
30.10.2023 15:00 - : -
Шахтер Донецк
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Кубок Украины
30 октября 2023, 00:25 |
257
0

Виктория – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 30 октября в 15:00 матч 1/4 финала Кубка Украины

30 октября 2023, 00:25 |
257
0
Виктория – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер Донецк

В понедельник, 30 октября, в Киеве на стадионе «Левый берег» состоится поединок 1/4 финала Кубка Украины между клубами «Виктория» Сумы и «Шахтер» Донецк.

Игра начнется в 15:00 по киевскому времени.

Предстоящая игра станет для «горняков» первой на национальной арене под руководством нового главного тренера Марино Пушича.

Напомним, в 1/8 финала «Виктория» обыграла «Минай» (1:0), а «Шахтер» разгромил «Верес» (3:0).

Виктория – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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смотреть онлайн Кубок Украины по футболу Виктория Сумы (Николаевка) Шахтер Донецк
Источник Sport.ua
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