ФОТО. Президент Шахтера Ринат Ахметов встретился с Марино Пушичем

29 октября в Киеве состоялась встреча президента ФК «Шахтер» Рината Ахметова с новым главным тренером команды Марино Пушичем.

Президент клуба поздравил боснийского наставника с назначением и подарил символическую футболку «горняков» с номером 38. Напомним, Пушич стал именно 38-м по счету главным тренером в истории «Шахтера».

Во время встречи, на которой также присутствовали спортивный директор клуба Дарио Срна и ассистент главного тренера Марио Станич, состоялся подробный и конструктивный разговор о команде и видении ее развития в будущем. Ринат Ахметов поблагодарил наставника и его штаб за то, что в такое тяжелое для страны, украинского футбола и клуба время они приняли смелое решение приехать в Украину.

– Я очень вам благодарен, что сегодня вы здесь, что вами руководил не страх перед приездом в Украину, а огромное желание сделать украинскую команду сильнее, сделать все, чтобы радовать украинских болельщиков, болельщиков донецкого «Шахтера» красивой, яркой атакующей игрой, – обратился Ринат Ахметов до Марино Пушича.

В заключение президент пожелал новому главному тренеру успехов – в частности, в ближайших матчах «Шахтера» в Кубке Украины, чемпионате и Лиге чемпионов.

Ранее донецкий «Шахтер» сообщил, что новым главным тренером команды стал боснийский специалист Марино Пушич.