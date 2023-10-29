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  4. ФОТО. Президент Шахтера Ринат Ахметов встретился с Марино Пушичем
Украина. Премьер лига
29 октября 2023, 19:22 | Обновлено 29 октября 2023, 19:35
1273
13

ФОТО. Президент Шахтера Ринат Ахметов встретился с Марино Пушичем

Президент клуба поздравил боснийского наставника с назначением

29 октября 2023, 19:22 | Обновлено 29 октября 2023, 19:35
1273
13
ФОТО. Президент Шахтера Ринат Ахметов встретился с Марино Пушичем
ФК Шахтер Донецк. Ринат Ахметов и Марино Пушич

29 октября в Киеве состоялась встреча президента ФК «Шахтер» Рината Ахметова с новым главным тренером команды Марино Пушичем.

Президент клуба поздравил боснийского наставника с назначением и подарил символическую футболку «горняков» с номером 38. Напомним, Пушич стал именно 38-м по счету главным тренером в истории «Шахтера».

Во время встречи, на которой также присутствовали спортивный директор клуба Дарио Срна и ассистент главного тренера Марио Станич, состоялся подробный и конструктивный разговор о команде и видении ее развития в будущем. Ринат Ахметов поблагодарил наставника и его штаб за то, что в такое тяжелое для страны, украинского футбола и клуба время они приняли смелое решение приехать в Украину.

– Я очень вам благодарен, что сегодня вы здесь, что вами руководил не страх перед приездом в Украину, а огромное желание сделать украинскую команду сильнее, сделать все, чтобы радовать украинских болельщиков, болельщиков донецкого «Шахтера» красивой, яркой атакующей игрой, – обратился Ринат Ахметов до Марино Пушича.

В заключение президент пожелал новому главному тренеру успехов – в частности, в ближайших матчах «Шахтера» в Кубке Украины, чемпионате и Лиге чемпионов.

Ранее донецкий «Шахтер» сообщил, что новым главным тренером команды стал боснийский специалист Марино Пушич.

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Шахтер Донецк Марино Пушич чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 13
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Алекс 19
Тренера хвалит что не побоялся приехать в Украину а сам прячется от войны в Лондоне .Взял бы сыновей и на фронт отправились.Кому как не ворам и злодеям защищать награбленное в Украине .В случае поражения они больше всех теряют 
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+5
Український Крим
Це не Ринат Леонідович, а Леонід Данилович  
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+3
AndiM
 Щось рінах гамналідавіч на кучму став схожий. Схоже в нього рак і скоро брагін буде його в пеклі купати в казані.  І знову своїм рабам картинку показує, дивіться я вас не обкрадаю на мільярди, я в лісі живу в землянці.
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+1
Remark
Є пать він похудав і постарів.
Давно його не видно було в просторі, зміни видно неозброєним оком!
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0
Показать Скрыть 2 ответа
avk2307
Приехал таки... 
А на встречу клубов по судейству не смог.
Ну и обратно в Лондон....
Фотки красивые .... Осень в Украине
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0
Показать Скрыть 4 ответа
Remark
Десь в лісах Закарпаття))) Це в кращому випадку.
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-1
AK.228
Постарів 
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-2
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