Вестерло уступил впервые за 4 игры. Сидорчук провел полный матч

Сегодня, 29 октября, состоялся поединок 12-го тура Лиги Жюпиле, в котором «Вестерло» принимал «Юнион Сент-Жилуаз». Хозяева уступили со счётом 1:3.

За «Вестерло» в стартовом составе вышел украинский полузащитник Сергей Сидорчук, проведший полный матч.

«Вестерло» упустил шанс покинуть последнюю строчку турнирной таблицы чемпионата Бельгии по футболу. У команды за 12 сыгранных поединков всего 7 очков в активе.

Чемпионат Бельгии по футболу. 12-й тур, 29 октября.

Вестерло – Юнион Сент-Жилуаз – 1:3

Голы: Дачи, 10 – Лапуссен, 32, Эккерт, 56, Амура, 88.