Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вестерло уступил впервые за 4 игры. Сидорчук провел полный матч
Бельгия
29 октября 2023, 19:08 |
305
0

Вестерло уступил впервые за 4 игры. Сидорчук провел полный матч

Команда с украинцем проиграла дома 1-3

29 октября 2023, 19:08 |
305
0
Вестерло уступил впервые за 4 игры. Сидорчук провел полный матч
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Сидорчук

Сегодня, 29 октября, состоялся поединок 12-го тура Лиги Жюпиле, в котором «Вестерло» принимал «Юнион Сент-Жилуаз». Хозяева уступили со счётом 1:3.

За «Вестерло» в стартовом составе вышел украинский полузащитник Сергей Сидорчук, проведший полный матч.

«Вестерло» упустил шанс покинуть последнюю строчку турнирной таблицы чемпионата Бельгии по футболу. У команды за 12 сыгранных поединков всего 7 очков в активе.

Чемпионат Бельгии по футболу. 12-й тур, 29 октября.

Вестерло – Юнион Сент-Жилуаз – 1:3

Голы: Дачи, 10 – Лапуссен, 32, Эккерт, 56, Амура, 88.

По теме:
Лига Европы. Коваль сыграл вничью с Шерифом, Таловеров проиграл с ЛАСК
Источник: Михайличенко может стать одноклубником Сидорчука
Вестерло вырвал ничью у РВДМ. Сидорчук отыграл целый матч
Юнион Сент-Жилуаз Вестерло Сергей Сидорчук чемпионат Бельгии по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Усик смотрел бой Фьюри на трибунах вместе с Криштиану Роналду
Бокс | 29 октября 2023, 03:23 3
ВИДЕО. Усик смотрел бой Фьюри на трибунах вместе с Криштиану Роналду
ВИДЕО. Усик смотрел бой Фьюри на трибунах вместе с Криштиану Роналду

Тайсон Фьюри победил Франсиса Нганну раздельным решением судей

Снигур стала чемпионкой турнира ITF в Глазго
Теннис | 29 октября 2023, 14:04 6
Снигур стала чемпионкой турнира ITF в Глазго
Снигур стала чемпионкой турнира ITF в Глазго

В матче за титул Дарья переиграла Мону Бартель из Германии

ФОТО. Вау, что? Лицо Усика, когда Фьюри оказался в нокдауне на помосте
Бокс | 29.10.2023, 05:37
ФОТО. Вау, что? Лицо Усика, когда Фьюри оказался в нокдауне на помосте
ФОТО. Вау, что? Лицо Усика, когда Фьюри оказался в нокдауне на помосте
Ливерпуль разгромил Ноттингем Форест, Брайтон сыграл вничью с Фулхэмом
Футбол | 29.10.2023, 18:20
Ливерпуль разгромил Ноттингем Форест, Брайтон сыграл вничью с Фулхэмом
Ливерпуль разгромил Ноттингем Форест, Брайтон сыграл вничью с Фулхэмом
ХИРН: «Нганну ограбили! Бой с Усиком мертвый. Пусть Фьюри бьется с Джошуа»
Бокс | 29.10.2023, 05:23
ХИРН: «Нганну ограбили! Бой с Усиком мертвый. Пусть Фьюри бьется с Джошуа»
ХИРН: «Нганну ограбили! Бой с Усиком мертвый. Пусть Фьюри бьется с Джошуа»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Безумный матч Баварии. 8 голов за тайм, три удаления, гол с центра поля
Безумный матч Баварии. 8 голов за тайм, три удаления, гол с центра поля
28.10.2023, 18:31 1
Футбол
Невероятный Беллингем. Реал в Эль Класико вырвал победу у Барселоны
Невероятный Беллингем. Реал в Эль Класико вырвал победу у Барселоны
28.10.2023, 19:12 25
Футбол
Украина сенсационно проиграла Таиланду на ЧМ. Теперь надо побеждать Чехию
Украина сенсационно проиграла Таиланду на ЧМ. Теперь надо побеждать Чехию
28.10.2023, 10:23 12
Футбол
Король побывал в нокдауне. Фьюри одержал трудную победу над Нганну по очкам
Король побывал в нокдауне. Фьюри одержал трудную победу над Нганну по очкам
29.10.2023, 02:30 56
Бокс
Снова лидеры. Жирона после выхода Цыганкова вырвала 3 очка у Сельты на 90+1
Снова лидеры. Жирона после выхода Цыганкова вырвала 3 очка у Сельты на 90+1
28.10.2023, 00:05 24
Футбол
Холифилд рассказал, что его больше всего удивило в бою Фьюри – Нганну
Холифилд рассказал, что его больше всего удивило в бою Фьюри – Нганну
29.10.2023, 14:55
Бокс
В Челси рассказали, почему Мудрик не попал в заявку на матч АПЛ
В Челси рассказали, почему Мудрик не попал в заявку на матч АПЛ
28.10.2023, 14:05 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем