Георгий СУДАКОВ: «Я еще не перерос уровень УПЛ»
Полузащитник «Шахтера» считает, что ему еще есть куда расти
21-летний полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков не считает, что он перерос уровень Украинской Премьер-лиги.
«Я не перерос уровень УПЛ. Артем Довбик в прошлом сезоне забил более 20 голов, вот он перерос уровень чемпионата и пошел на повышение. У меня не такая статистика, а в мировом футболе сейчас это очень важно. Когда я выйду на новый уровень в этом аспекте, тогда уже можно будет о чем-то говорить», – сказал Судаков.
В этом сезоне УПЛ Георгий Судаков провел шесть матчей в УПЛ и забил дважды. Украинец также провел дебютный гол в Лиге чемпионов, забив «Барселоне».
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