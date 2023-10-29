Георгий СУДАКОВ: «Я еще не перерос уровень УПЛ»

21-летний полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков не считает, что он перерос уровень Украинской Премьер-лиги.

«Я не перерос уровень УПЛ. Артем Довбик в прошлом сезоне забил более 20 голов, вот он перерос уровень чемпионата и пошел на повышение. У меня не такая статистика, а в мировом футболе сейчас это очень важно. Когда я выйду на новый уровень в этом аспекте, тогда уже можно будет о чем-то говорить», – сказал Судаков.

В этом сезоне УПЛ Георгий Судаков провел шесть матчей в УПЛ и забил дважды. Украинец также провел дебютный гол в Лиге чемпионов, забив «Барселоне».