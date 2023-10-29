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  4. Георгий СУДАКОВ: «Я еще не перерос уровень УПЛ»
Украина. Премьер лига
29 октября 2023, 16:39 |
806
5

Георгий СУДАКОВ: «Я еще не перерос уровень УПЛ»

Полузащитник «Шахтера» считает, что ему еще есть куда расти

29 октября 2023, 16:39 |
806
5
Георгий СУДАКОВ: «Я еще не перерос уровень УПЛ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

21-летний полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков не считает, что он перерос уровень Украинской Премьер-лиги.

«Я не перерос уровень УПЛ. Артем Довбик в прошлом сезоне забил более 20 голов, вот он перерос уровень чемпионата и пошел на повышение. У меня не такая статистика, а в мировом футболе сейчас это очень важно. Когда я выйду на новый уровень в этом аспекте, тогда уже можно будет о чем-то говорить», – сказал Судаков.

В этом сезоне УПЛ Георгий Судаков провел шесть матчей в УПЛ и забил дважды. Украинец также провел дебютный гол в Лиге чемпионов, забив «Барселоне».

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Георгий Судаков Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Артем Довбик
Источник YouTube
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Віктор Коробка
"Слова не мальчика, но мужа!" Хоча, якщо запропонують шалені гроші, то не кожен встоїть.
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+3
kluchka_vova
ти дозадираєш носа що тут і залишися-хвастун
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-3
Алекс 19
Пока он никому не нужен .писали про якобы интерес ювентуса но это  смешно 
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-7
ZANREGENT1993
Он ещё не дорос до УПЛ
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-8
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