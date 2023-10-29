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  4. Олейникова уступила первой сеяной на турнире ITF в Италии
ITF
29 октября 2023, 14:39 |
214
1

Олейникова уступила первой сеяной на турнире ITF в Италии

Александра проиграла чешке Бренде Фругвиртовой

29 октября 2023, 14:39 |
214
1
Олейникова уступила первой сеяной на турнире ITF в Италии
ITF. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (№425 WTA) завершила выступления на грунтовом турнире ITF 25 в Санта-Маргерита-ди-Пула (Италия).

В полуфинале украинка уступила первой сеяной Бренде Фругвиртовой из Чехии (№139 WTA).

Санта-Маргерита-ди-Пула. 1/2 финала
Александра Олейникова (Украина) – Бренда Фругвиртова (Чехия) – 4:6, 4:6

Это была первая встреча теннисисток.

Отметим, что из-за неблагоприятные погодные условия в месте проведения турнира обе теннисистки вчера сыграли по два матча. Фругвиртова чуть позже сегодня проведет финал против Гильермины Ная из Аргентины (№461 WTA).

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Источник Sport.ua
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sirjoga
Матч був гідний. Бійцівські якості у  Олександри на найвищому рівні, те чого не хватає нашим "молодим і ох і талановитим" 
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