Олейникова уступила первой сеяной на турнире ITF в Италии
Александра проиграла чешке Бренде Фругвиртовой
Украинская теннисистка Александра Олейникова (№425 WTA) завершила выступления на грунтовом турнире ITF 25 в Санта-Маргерита-ди-Пула (Италия).
В полуфинале украинка уступила первой сеяной Бренде Фругвиртовой из Чехии (№139 WTA).
Санта-Маргерита-ди-Пула. 1/2 финала
Александра Олейникова (Украина) – Бренда Фругвиртова (Чехия) – 4:6, 4:6
Это была первая встреча теннисисток.
Отметим, что из-за неблагоприятные погодные условия в месте проведения турнира обе теннисистки вчера сыграли по два матча. Фругвиртова чуть позже сегодня проведет финал против Гильермины Ная из Аргентины (№461 WTA).
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