Олейникова уступила первой сеяной на турнире ITF в Италии

Украинская теннисистка Александра Олейникова (№425 WTA) завершила выступления на грунтовом турнире ITF 25 в Санта-Маргерита-ди-Пула (Италия).

В полуфинале украинка уступила первой сеяной Бренде Фругвиртовой из Чехии (№139 WTA).

Санта-Маргерита-ди-Пула. 1/2 финала

Александра Олейникова (Украина) – Бренда Фругвиртова (Чехия) – 4:6, 4:6

Это была первая встреча теннисисток.

Отметим, что из-за неблагоприятные погодные условия в месте проведения турнира обе теннисистки вчера сыграли по два матча. Фругвиртова чуть позже сегодня проведет финал против Гильермины Ная из Аргентины (№461 WTA).