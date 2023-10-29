Другие новости29 октября 2023, 13:49 | Обновлено 29 октября 2023, 13:57
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Инсайдер назвал обладателя награды Golden Boy
В Испании уверены в победе Беллингем
29 октября 2023, 13:49 | Обновлено 29 октября 2023, 13:57
467
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Испанское спортивное издание Marca раскрыло имя лауреата приза Golden Boy.
Сообщается, 85% журналистов, которые приняли участие в опросе, поставили на первое место английского полузащитника мадридского «Реала» Джуда Беллингема.
Инсайдер утверждает, что хавбек «Реала» официально будет признан лучшим молодым футболистом планеты 10 ноября, а 4 декабря Джед Беллингем получит награду.
В нынешнем сезоне 20-летний Беллингем сыграл в 10 матчах, забил 10 голов и сделал 2 ассиста.
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такой инсайд и я бы слил
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