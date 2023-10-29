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29 октября 2023, 13:49 | Обновлено 29 октября 2023, 13:57
467
1

Инсайдер назвал обладателя награды Golden Boy

В Испании уверены в победе Беллингем

29 октября 2023, 13:49 | Обновлено 29 октября 2023, 13:57
467
1
Инсайдер назвал обладателя награды Golden Boy
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Испанское спортивное издание Marca раскрыло имя лауреата приза Golden Boy.

Сообщается, 85% журналистов, которые приняли участие в опросе, поставили на первое место английского полузащитника мадридского «Реала» Джуда Беллингема.

Инсайдер утверждает, что хавбек «Реала» официально будет признан лучшим молодым футболистом планеты 10 ноября, а 4 декабря Джед Беллингем получит награду.

В нынешнем сезоне 20-летний Беллингем сыграл в 10 матчах, забил 10 голов и сделал 2 ассиста.

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Джуд Беллингем Golden Boy Реал Мадрид
Источник Marca
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Gargantua
такой инсайд и я бы слил
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