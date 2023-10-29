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  4. Мудрик и Трубин советовали Судакову перебраться в европейский клуб
Украина. Премьер лига
29 октября 2023, 13:09 |
703
2

Мудрик и Трубин советовали Судакову перебраться в европейский клуб

К украинцу проявляют интерес ряд европейских команд

29 октября 2023, 13:09 |
703
2
Мудрик и Трубин советовали Судакову перебраться в европейский клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

21-летний полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков рассказал, что его бывшие одноклубники и партнеры по сборной Украины Михаил Мудрик и Анатолий Трубин советовали перебраться в европейский клуб.

«Общался с Мудриком и Трубиным. Они хотят, чтобы я переходил на новый уровень и перебрался в европейский клуб. Это выход из зоны комфорта, другой язык, культура, совсем другая жизнь.

Они уже с этим столкнулись, они сказали, когда я перееду в Европу, то это будет совсем другой уровень футбола, ты конкурируешь с футболистами топ-уровня, которые стоят по 100 миллионов, и ты – среди них», – сказал Судаков.

К Георгию Судакову проявляют интерес итальянский «Ювентус», топ-клубы АПЛ и «Бенфика», за которую выступает Анатолий Трубин.

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Георгий Судаков Анатолий Трубин Михаил Мудрик Шахтер Донецк трансферы чемпионат Украины по футболу
Источник YouTube
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AK.228
Так і буде!! Ще один сильний і класний гравець збірної 
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Gargantua
была инфа, что летом он уже достаточно настойчиво требовал продать его в Европу, но удалось вопрос отложить.
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