Мудрик и Трубин советовали Судакову перебраться в европейский клуб
К украинцу проявляют интерес ряд европейских команд
21-летний полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков рассказал, что его бывшие одноклубники и партнеры по сборной Украины Михаил Мудрик и Анатолий Трубин советовали перебраться в европейский клуб.
«Общался с Мудриком и Трубиным. Они хотят, чтобы я переходил на новый уровень и перебрался в европейский клуб. Это выход из зоны комфорта, другой язык, культура, совсем другая жизнь.
Они уже с этим столкнулись, они сказали, когда я перееду в Европу, то это будет совсем другой уровень футбола, ты конкурируешь с футболистами топ-уровня, которые стоят по 100 миллионов, и ты – среди них», – сказал Судаков.
К Георгию Судакову проявляют интерес итальянский «Ювентус», топ-клубы АПЛ и «Бенфика», за которую выступает Анатолий Трубин.
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