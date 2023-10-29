Мудрик и Трубин советовали Судакову перебраться в европейский клуб

21-летний полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков рассказал, что его бывшие одноклубники и партнеры по сборной Украины Михаил Мудрик и Анатолий Трубин советовали перебраться в европейский клуб.

«Общался с Мудриком и Трубиным. Они хотят, чтобы я переходил на новый уровень и перебрался в европейский клуб. Это выход из зоны комфорта, другой язык, культура, совсем другая жизнь.

Они уже с этим столкнулись, они сказали, когда я перееду в Европу, то это будет совсем другой уровень футбола, ты конкурируешь с футболистами топ-уровня, которые стоят по 100 миллионов, и ты – среди них», – сказал Судаков.

К Георгию Судакову проявляют интерес итальянский «Ювентус», топ-клубы АПЛ и «Бенфика», за которую выступает Анатолий Трубин.