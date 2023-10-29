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Украина. Премьер лига
29 октября 2023, 12:25 | Обновлено 29 октября 2023, 12:28
89
0

Юрий КЛИМЧУК: «Есть аспекты, в которых Руху нужно прибавить»

Игрок «Руха» – об игре с «Александрией»

29 октября 2023, 12:25 | Обновлено 29 октября 2023, 12:28
89
0
Юрий КЛИМЧУК: «Есть аспекты, в которых Руху нужно прибавить»
ФК Рух Львов. Юрий Климчук

Нападающий львовского «Руха» Юрий Климчук поделился впечатлениями от матча 12-го тура УПЛ с «Александрией» (0:0).

«Мы знали как будет играть «Александрия» и в принципе соперник ничем нас не удивил. У нас было достаточно моментов, чтобы выигрывать этот матч, но где-то не повезло, а где-то не хватило опыта, ведь у нас достаточно молодая команда. Поэтому и такой результат - 0:0.

Во втором тайме были замены, которые усилили игру в атаке, можно даже сказать, что мы пошли ва-банк. Впрочем «Руху» не удалось дожать соперника. Я бы не сказал, что мы плохо играем дома и лучше выглядим на выезде. У нас беспроигрышная домашняя серия.

Но есть аспекты, в которых нам нужно добавить. В частности, это касается игры в завершающей стадии. Большинство команд играет против нас вторым номером, поэтому надо улучшить позиционные атаки. Мы будем тренироваться и отрабатывать эти моменты», – пояснил Климчук.

«Рух» в таблице УПЛ занимает 5-е место, имея 20 очков. 6 ноября львовская команда сыграет дома с «Оболонью».

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Юрий Климчук Рух Львов Александрия чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник ФК Рух Львов
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