Юрий КЛИМЧУК: «Есть аспекты, в которых Руху нужно прибавить»

Нападающий львовского «Руха» Юрий Климчук поделился впечатлениями от матча 12-го тура УПЛ с «Александрией» (0:0).

«Мы знали как будет играть «Александрия» и в принципе соперник ничем нас не удивил. У нас было достаточно моментов, чтобы выигрывать этот матч, но где-то не повезло, а где-то не хватило опыта, ведь у нас достаточно молодая команда. Поэтому и такой результат - 0:0.

Во втором тайме были замены, которые усилили игру в атаке, можно даже сказать, что мы пошли ва-банк. Впрочем «Руху» не удалось дожать соперника. Я бы не сказал, что мы плохо играем дома и лучше выглядим на выезде. У нас беспроигрышная домашняя серия.

Но есть аспекты, в которых нам нужно добавить. В частности, это касается игры в завершающей стадии. Большинство команд играет против нас вторым номером, поэтому надо улучшить позиционные атаки. Мы будем тренироваться и отрабатывать эти моменты», – пояснил Климчук.

«Рух» в таблице УПЛ занимает 5-е место, имея 20 очков. 6 ноября львовская команда сыграет дома с «Оболонью».