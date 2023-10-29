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ITF
29 октября 2023, 11:20 |
88
0

Дарья Снигур – Мона Бартель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала на турнире в Глазго

29 октября 2023, 11:20 |
88
0
Дарья Снигур – Мона Бартель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

29 октября украинская теннисистка Дарья Снигур (№133 WTA) продолжит выступления на турнире ITF 60 в Глазго (Шотландия).

В матче за титул соперницей украинки станет Мона Бартель из Германии (№277 WTA). Время начала поединка – 12:45 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет вторая встреча теннисисток, украинка пока не выигрывала.

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Источник Sport.ua
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