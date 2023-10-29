ITF29 октября 2023, 11:20 |
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Дарья Снигур – Мона Бартель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финала на турнире в Глазго
29 октября 2023, 11:20 |
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29 октября украинская теннисистка Дарья Снигур (№133 WTA) продолжит выступления на турнире ITF 60 в Глазго (Шотландия).
В матче за титул соперницей украинки станет Мона Бартель из Германии (№277 WTA). Время начала поединка – 12:45 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет вторая встреча теннисисток, украинка пока не выигрывала.
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