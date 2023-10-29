ITF29 октября 2023, 11:10 |
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Александра Олейникова – Бренда Фругвиртова. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию полуфинала на турнире в Италии
29 октября 2023, 11:10 |
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29 октября украинская теннисистка Александра Олейникова (№425 WTA) продолжит выступления на турнире ITF 25 в Санта-Маргерита-ди-Пула (Италия).
В полуфинале украинка сыграет против первой сеяной Бренды Фругвиртовой из Чехии (№139 WTA). Время начала поединка – 11:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет первая встреча теннисисток.
В финале победительница встречи сразится против Гильермины Ная (№461 WTA) или Мартины Кольменья (№406 WTA).
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