Александра Олейникова – Бренда Фругвиртова. LIVE трансляция

29 октября украинская теннисистка Александра Олейникова (№425 WTA) продолжит выступления на турнире ITF 25 в Санта-Маргерита-ди-Пула (Италия).

В полуфинале украинка сыграет против первой сеяной Бренды Фругвиртовой из Чехии (№139 WTA). Время начала поединка – 11:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В финале победительница встречи сразится против Гильермины Ная (№461 WTA) или Мартины Кольменья (№406 WTA).

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