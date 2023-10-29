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ITF
29 октября 2023, 11:10 |
97
0

Александра Олейникова – Бренда Фругвиртова. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию полуфинала на турнире в Италии

29 октября 2023, 11:10 |
97
0
Александра Олейникова – Бренда Фругвиртова. LIVE трансляция
ITF. Александра Олейникова

29 октября украинская теннисистка Александра Олейникова (№425 WTA) продолжит выступления на турнире ITF 25 в Санта-Маргерита-ди-Пула (Италия).

В полуфинале украинка сыграет против первой сеяной Бренды Фругвиртовой из Чехии (№139 WTA). Время начала поединка – 11:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В финале победительница встречи сразится против Гильермины Ная (№461 WTA) или Мартины Кольменья (№406 WTA).

📺 Видеотрансляция

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ITF Санта-Маргерита-ди-Пула Бренда Фругвиртова Александра Олейникова смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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