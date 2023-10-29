СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 октября

В воскресенье, 29 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

13:00 ЛНЗ – Оболонь

2.30 – 3.00 – 3.55

15:00 Вест Хэм – Эвертон

2.18 – 3.85 – 3.37

16:00 Ливерпуль – Ноттингем Форест

1.26 – 7.04 – 12.10

17:30 Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити

5.24 – 4.26 – 1.70

21:45 Наполи – Милан

2.25 – 3.50 – 3.50