Досье29 октября 2023, 01:15 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 октября
Важные события во всех видах спорта
29 октября 2023, 01:15 |
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В воскресенье, 29 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
13:00 ЛНЗ – Оболонь
15:00 Вест Хэм – Эвертон
16:00 Ливерпуль – Ноттингем Форест
17:30 Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити
21:45 Наполи – Милан
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