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Досье
29 октября 2023, 01:15 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 октября

Важные события во всех видах спорта

29 октября 2023, 01:15 |
32
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 октября
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В воскресенье, 29 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

13:00 ЛНЗ – Оболонь

Favbet 2.30 – 3.00 – 3.55

15:00 Вест Хэм – Эвертон

Favbet 2.18 – 3.85 – 3.37

16:00 Ливерпуль – Ноттингем Форест

Favbet 1.26 – 7.04 – 12.10

17:30 Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити

Favbet 5.24 – 4.26 – 1.70

21:45 Наполи – Милан

Favbet 2.25 – 3.50 – 3.50

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Источник Sport.ua
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