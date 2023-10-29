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Испания
29 октября 2023, 01:22 | Обновлено 29 октября 2023, 01:26
163
0

АНЧЕЛОТТИ: «Реал потерял первый тайм, игру изменил выход Модрича»

Итальянец признал, что «Мадрид» был плох до перерыва

29 октября 2023, 01:22 | Обновлено 29 октября 2023, 01:26
163
0
АНЧЕЛОТТИ: «Реал потерял первый тайм, игру изменил выход Модрича»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти проанализировал Эль Класико против «Барселоны» (2:1).

«Иногда ты играешь не так, как хочешь. Такое может случиться. «Реалу» не хватало агрессии и успеха в единоборствах. Первый тайм мы потеряли. Я сказал команде в перерыве, что, даже если нам суждено проиграть, то это нельзя делать так.

Выход Модрича изменил динамику. Когда «Барселона» снизила прессинг, то Беллингем стал очень эффективным. Результативность Джуда нас все еще удивляет. Он может забить 20-25 голов за сезон.

Это важнейшие три очка на очень сложном поле. «Реал» лидирует, но сезон очень длинный для всех. Надо бороться до конца», – приводит слова Карло Анчелотти Marca.

Напомним, что «Реал» возглавляет таблицу Ла Лиги после 11-ти туров. «Мадрид» опережает «Жирону» по дополнительным показателям, а вот отрыв от «Барселоны» увеличился до четырех пунктов.

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Источник Marca
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