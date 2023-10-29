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Чемпионат Саудовской Аравии
Абха
28.10.2023 18:00 – FT 2 : 1
Аль-Шабаб Эр-Рияд
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Саудовская Аравия
29 октября 2023, 00:13 |
71
0

Роналду не забил. Аль-Наср с дублем Талиски обыграл Аль-Вехда

Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу всемирного клуба

29 октября 2023, 00:13 |
71
0
Роналду не забил. Аль-Наср с дублем Талиски обыграл Аль-Вехда
Getty Images/Global Images Ukraine

28 октября состоялись матчи 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

«Аль-Наср» обыграл «Аль-Фейха» со счетом 3:1. Дублем отметился Андерсон Талиска. Звездный португальский форвард Криштиану Роналду голов не забивал.

«Аль-Иттифак» выиграл у «Аль-Вехды» 3:2. 2 мяча на счету Джорджиньо Вейналдума.

В еще одном поединке «Абха» обыграл «Аль-Шабаб» 2:1.

Чемпионат Саудовской Аравии по футболу. 11-й тур. 29 октября

  • Абха – Аль-Шабаб – 2:1
  • Аль-Фейха – Аль-Наср – 1:3
  • Аль-Вахда – Аль-Иттифак – 2:3

Таблица чемпионата Саудовской Аравии

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Источник Sport.ua
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