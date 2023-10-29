28.10.2023 18:00 – FT 2 : 1
Саудовская Аравия29 октября 2023, 00:13 |
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Роналду не забил. Аль-Наср с дублем Талиски обыграл Аль-Вехда
Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу всемирного клуба
29 октября 2023, 00:13 |
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28 октября состоялись матчи 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
«Аль-Наср» обыграл «Аль-Фейха» со счетом 3:1. Дублем отметился Андерсон Талиска. Звездный португальский форвард Криштиану Роналду голов не забивал.
«Аль-Иттифак» выиграл у «Аль-Вехды» 3:2. 2 мяча на счету Джорджиньо Вейналдума.
В еще одном поединке «Абха» обыграл «Аль-Шабаб» 2:1.
Чемпионат Саудовской Аравии по футболу. 11-й тур. 29 октября
- Абха – Аль-Шабаб – 2:1
- Аль-Фейха – Аль-Наср – 1:3
- Аль-Вахда – Аль-Иттифак – 2:3
Таблица чемпионата Саудовской Аравии
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