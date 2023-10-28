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  4. Без нейтралов. Стали известны финалисты турнира ATP 500 в Базеле
ATP
28 октября 2023, 22:25 |
133
0

Без нейтралов. Стали известны финалисты турнира ATP 500 в Базеле

В матче за титул канадец сразится с поляком

28 октября 2023, 22:25 |
133
0
Без нейтралов. Стали известны финалисты турнира ATP 500 в Базеле
Getty Images/Global Images Ukraine. Феликс Оже-Альяссим

Состоялись матчи 1/2 финала на турнире серии АТР 500 в Базеле (Швейцария).

Шестой сеяный канадец Феликс Оже-Альяссим разобрался с лидером посева Хольгером Руне из Дании.

Четвертый номер посева Хуберт Хуркач оказался сильнее француза Уго Умбера на тай-брейке финальной партии.

АТР 500 Базель. 1/2 финала

Феликс Оже-Альяссим [6] – Хольгер Руне [1] – 6:3, 6:2
Хуберт Хуркач [4] – Уго Умбер – 6:4, 3:6, 7:6(5)

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ATP Базель Феликс Оже-Альяссим Хольгер Руне Хуберт Хуркач Уго Умбер
Источник Sport.ua
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