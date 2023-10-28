ATP28 октября 2023, 22:25 |
133
0
Без нейтралов. Стали известны финалисты турнира ATP 500 в Базеле
В матче за титул канадец сразится с поляком
28 октября 2023, 22:25 |
133
0
Состоялись матчи 1/2 финала на турнире серии АТР 500 в Базеле (Швейцария).
Шестой сеяный канадец Феликс Оже-Альяссим разобрался с лидером посева Хольгером Руне из Дании.
Четвертый номер посева Хуберт Хуркач оказался сильнее француза Уго Умбера на тай-брейке финальной партии.
АТР 500 Базель. 1/2 финала
Феликс Оже-Альяссим [6] – Хольгер Руне [1] – 6:3, 6:2
Хуберт Хуркач [4] – Уго Умбер – 6:4, 3:6, 7:6(5)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 28 октября 2023, 01:22 0
Янник Синнер выбил Фрэнсиса Тиафо, Стефанос Циципас обыграл Борну Гойо
Бокс | 27 октября 2023, 22:30 18
28 октября Фьюри проведет бой против Франсиса Нганну
Футбол | 28.10.2023, 01:37
Футбол | 28.10.2023, 19:12
Футбол | 28.10.2023, 17:39
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
26.10.2023, 16:59 2
26.10.2023, 21:13
28.10.2023, 14:05 4
28.10.2023, 00:05 23
26.10.2023, 22:39 3
27.10.2023, 11:50 10
27.10.2023, 05:01 4
26.10.2023, 18:43 9