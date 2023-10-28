ATP28 октября 2023, 20:44 |
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Два лидера посева. Определены финалисты на турнире АТР 500 в Вене
Даниил Медведев и Янник Синнер разыграют титул в Австрии
28 октября 2023, 20:44 |
159
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Состоялись матчи 1/2 финала турнира серии АТР 500 в Вене (Австрия), который проходит на хардовых покрытиях в помещении.
Второй сеяный Янник Синнер в двух сетах обыграл Андрея Рублева.
Лидер посева Даниил Медведев оказался сильнее Стефаноса Циципаса.
Синнер и Медведев в четвертый раз в сезоне сразятся в матче за титул.
АТР 500 Вена. 1/2 финала
Даниил Медведев [1] – Стефанос Циципас [4] – 6:4, 7:6(6)
Янник Синнер [2] – Андрей Рублев [3] – 7:5, 7:6(5)
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