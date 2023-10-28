Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Два лидера посева. Определены финалисты на турнире АТР 500 в Вене
ATP
28 октября 2023, 20:44 |
159
0

Два лидера посева. Определены финалисты на турнире АТР 500 в Вене

Даниил Медведев и Янник Синнер разыграют титул в Австрии

28 октября 2023, 20:44 |
159
0
Два лидера посева. Определены финалисты на турнире АТР 500 в Вене
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Состоялись матчи 1/2 финала турнира серии АТР 500 в Вене (Австрия), который проходит на хардовых покрытиях в помещении.

Второй сеяный Янник Синнер в двух сетах обыграл Андрея Рублева.

Лидер посева Даниил Медведев оказался сильнее Стефаноса Циципаса.

Синнер и Медведев в четвертый раз в сезоне сразятся в матче за титул.

АТР 500 Вена. 1/2 финала

Даниил Медведев [1] – Стефанос Циципас [4] – 6:4, 7:6(6)
Янник Синнер [2] – Андрей Рублев [3] – 7:5, 7:6(5)

По теме:
Зверев вылетел. Определены участники 1/2 финала на турнире АТР 500 в Вене
Без Монфиса. Стали известны все участники 1/4 финала в Вене
Битва шоуменов. Монфис уступил Тиафо, взяв два медицинских тайм-аута в Вене
ATP Вена Андрей Рублев Даниил Медведев Стефанос Циципас Янник Синнер
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Снова лидеры. Жирона после выхода Цыганкова вырвала 3 очка у Сельты на 90+1
Футбол | 28 октября 2023, 00:05 23
Снова лидеры. Жирона после выхода Цыганкова вырвала 3 очка у Сельты на 90+1
Снова лидеры. Жирона после выхода Цыганкова вырвала 3 очка у Сельты на 90+1

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу жиронцев, Довбик отыграл 67 минут

Определены финалистки турнира WTA Elite Trophy
Теннис | 28 октября 2023, 14:34 4
Определены финалистки турнира WTA Elite Trophy
Определены финалистки турнира WTA Elite Trophy

Беатрис Хаддад Майя и Чжэн Циньвэнь разыграют титул на малом Итоговом турнире

В Челси рассказали, почему Мудрик не попал в заявку на матч АПЛ
Футбол | 28.10.2023, 14:05
В Челси рассказали, почему Мудрик не попал в заявку на матч АПЛ
В Челси рассказали, почему Мудрик не попал в заявку на матч АПЛ
ВИДЕО. Усик встретился с Фьюри в Саудовской Аравии. Украинец поднял Тайсона
Бокс | 27.10.2023, 22:30
ВИДЕО. Усик встретился с Фьюри в Саудовской Аравии. Украинец поднял Тайсона
ВИДЕО. Усик встретился с Фьюри в Саудовской Аравии. Украинец поднял Тайсона
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Главное, что меня волнует – почему не смотрели VAR»
Футбол | 28.10.2023, 17:39
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Главное, что меня волнует – почему не смотрели VAR»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Главное, что меня волнует – почему не смотрели VAR»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Главный джокер УПЛ. Квасница похож на Мудрика, будет ли громкий трансфер
Главный джокер УПЛ. Квасница похож на Мудрика, будет ли громкий трансфер
28.10.2023, 10:00 9
Футбол
ВИДЕО. Супряга набрал супер-форму под руководством экс-тренера Зеленского
ВИДЕО. Супряга набрал супер-форму под руководством экс-тренера Зеленского
27.10.2023, 11:50 10
Футбол
ВИДЕО. Устроили трэш-ток. Фьюри и Нганну провели дуэль взглядов
ВИДЕО. Устроили трэш-ток. Фьюри и Нганну провели дуэль взглядов
26.10.2023, 22:39 3
Бокс
Барселона внимательно следит за Виктором Цыганковым
Барселона внимательно следит за Виктором Цыганковым
27.10.2023, 15:24 69
Футбол
Вице-чемпионов мира по socca из Украины не допустили на ЧМ по мини-футболу
Вице-чемпионов мира по socca из Украины не допустили на ЧМ по мини-футболу
27.10.2023, 05:01 4
Футбол
Таблица коэффициентов. Норвегия оторвалась от Украины, Греция приблизилась
Таблица коэффициентов. Норвегия оторвалась от Украины, Греция приблизилась
27.10.2023, 10:23 9
Футбол
Стала известна первая полуфиналистка малого Итогового турнира WTA 2023
Стала известна первая полуфиналистка малого Итогового турнира WTA 2023
26.10.2023, 16:59 2
Теннис
WTA Elite Trophy 2023. Расписание и результаты матчей (обновляется)
WTA Elite Trophy 2023. Расписание и результаты матчей (обновляется)
28.10.2023, 08:55
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем