Два лидера посева. Определены финалисты на турнире АТР 500 в Вене

Состоялись матчи 1/2 финала турнира серии АТР 500 в Вене (Австрия), который проходит на хардовых покрытиях в помещении.

Второй сеяный Янник Синнер в двух сетах обыграл Андрея Рублева.

Лидер посева Даниил Медведев оказался сильнее Стефаноса Циципаса.

Синнер и Медведев в четвертый раз в сезоне сразятся в матче за титул.

АТР 500 Вена. 1/2 финала

Даниил Медведев [1] – Стефанос Циципас [4] – 6:4, 7:6(6)

Янник Синнер [2] – Андрей Рублев [3] – 7:5, 7:6(5)