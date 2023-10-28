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  4. 100% точность передач против Челси. Какая оценка Ярмолюка за 2-й матч в АПЛ
Англия
28 октября 2023, 19:59 |
1052
0

100% точность передач против Челси. Какая оценка Ярмолюка за 2-й матч в АПЛ

«Брентфорд» обыграл «пенсионеров» со счетом 2:0

28 октября 2023, 19:59 |
1052
0
100% точность передач против Челси. Какая оценка Ярмолюка за 2-й матч в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

28 октября состоялся матч 10-го тура АПЛ между клубами «Челси» и «Брентфорд». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Украинский полузащитник Егор Ярмолюк начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 76-й минуте.

Вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик пропустил матч из-за травмы.

После завершения поединка статистический портал WhoScored поставил Ярмолюку оценку в 6.2 баллов.

Егор сделал 6 точных передач из 6. Для него это был второй поединок в высшем дивизионе Англии.

Лучшим игроком поединка был признан защитник «Брентфорда» Этан Пиннок, который отметился 1 забитым мячом.

Оценки WhoScored за матч Челси – Брентфорд – 0:2

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лучший игрок WhoScored Челси Брентфорд Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Егор Ярмолюк
Источник Sport.ua
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