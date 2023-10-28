Стала известна оценка Забарного за матч АПЛ Борнмут – Бернли

28 октября состоялся матч 10-го тура АПЛ между клубами «Борнмут» и «Бернли». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «вишен».

Украинский защитник хозяев Илья Забарный вышел на поле в стартовом составе и провел весь поединок.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.7 баллов.

Лучшим игроком встречи был признан автор первого забитого мяча «Борнмута» Антуан Семене (7.8).

Оценки WhoScored за матч Борнмут – Бернли – 2:1