Англия28 октября 2023, 20:12 |
3186
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Стала известна оценка Забарного за матч АПЛ Борнмут – Бернли
Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «вишен»
28 октября 2023, 20:12 |
3186
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28 октября состоялся матч 10-го тура АПЛ между клубами «Борнмут» и «Бернли». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «вишен».
Украинский защитник хозяев Илья Забарный вышел на поле в стартовом составе и провел весь поединок.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.7 баллов.
Лучшим игроком встречи был признан автор первого забитого мяча «Борнмута» Антуан Семене (7.8).
Оценки WhoScored за матч Борнмут – Бернли – 2:1
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