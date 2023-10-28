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  4. Стала известна оценка Забарного за матч АПЛ Борнмут – Бернли
Англия
28 октября 2023, 20:12 |
3186
0

Стала известна оценка Забарного за матч АПЛ Борнмут – Бернли

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «вишен»

28 октября 2023, 20:12 |
3186
0
Стала известна оценка Забарного за матч АПЛ Борнмут – Бернли
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

28 октября состоялся матч 10-го тура АПЛ между клубами «Борнмут» и «Бернли». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «вишен».

Украинский защитник хозяев Илья Забарный вышел на поле в стартовом составе и провел весь поединок.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.7 баллов.

Лучшим игроком встречи был признан автор первого забитого мяча «Борнмута» Антуан Семене (7.8).

Оценки WhoScored за матч Борнмут – Бернли – 2:1

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Илья Забарный Борнмут Бернли Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу WhoScored лучший игрок
Источник Sport.ua
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