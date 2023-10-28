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Германия
28 октября 2023, 19:33 | Обновлено 28 октября 2023, 19:34
908
0

Как это возможно? Участник Лиги чемпионов Унион проиграл 10 подряд матчей

Катастрофически неудачный осенний отрезок

28 октября 2023, 19:33 | Обновлено 28 октября 2023, 19:34
908
0
Как это возможно? Участник Лиги чемпионов Унион проиграл 10 подряд матчей
Getty Images/Global Images Ukraine

«Унион» Берлин в матче чемпионата Германии проиграл «Вердеру» и продлил серию поражений до десяти игр. Команда семь раз проиграла в Бундеслиге и трижды уступила в Лиге чемпионов. Последнее не поражение было зафиксировано еще в конце августа.

Правда, это еще не самая ужасная серия за последнее время. Недавно «Гройтер Фюрт» проиграл 14 раз подряд, у «Норвича» была серия из 11 подряд неудач.

Однако в прошлом сезоне «Унион» примерно тем же составом финишировал в топ-4 и вышел в Лигу чемпионов, а летом пополнил состав чемпионом Европы Леонардо Бонуччи.

Несмотря на такую серию, берлинцы умудряются находиться над зоной вылета Бундеслиги.

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Унион Берлин чемпионат Германии по футболу
Источник Sport.ua
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