ВИДЕО. Дубль Беллингема. Реал на 90+2-й вышел вперед в матче с Барселоной

28 октября проходит матч 11-го тура Ла Лиги между командами «Барселона» и «Реал» Мадрид.

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Поединок проходит на стадионе «Олимпико». Время начала встречи – 17:15 по Киеву.

На 6-й минуте счет в матче открыл Илкай Гюндоган.

На 68-й Джуд Беллингем пробил из-за пределов штрафной площади и сравнял счет, оформив шедевр. На 90+2-й Беллингем сделал дубль и вывел «сливочных» вперед в Эль Класико на последних минутах

ВИДЕО. Дубль Беллингема. Реал на 90+2-й вырвал победу у Барселоны