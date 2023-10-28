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Европейская Суперлига
28 октября 2023, 19:09 | Обновлено 28 октября 2023, 19:10
1389
0

ВИДЕО. Дубль Беллингема. Реал на 90+2-й вышел вперед в матче с Барселоной

Джуд – герой поединка!

28 октября 2023, 19:09 | Обновлено 28 октября 2023, 19:10
1389
0
ВИДЕО. Дубль Беллингема. Реал на 90+2-й вышел вперед в матче с Барселоной
Getty Images/Global Images Ukraine

28 октября проходит матч 11-го тура Ла Лиги между командами «Барселона» и «Реал» Мадрид.

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Поединок проходит на стадионе «Олимпико». Время начала встречи – 17:15 по Киеву.

На 6-й минуте счет в матче открыл Илкай Гюндоган.

На 68-й Джуд Беллингем пробил из-за пределов штрафной площади и сравнял счет, оформив шедевр. На 90+2-й Беллингем сделал дубль и вывел «сливочных» вперед в Эль Класико на последних минутах

ВИДЕО. Дубль Беллингема. Реал на 90+2-й вырвал победу у Барселоны

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Невероятный Беллингем. Реал в Эль Класико вырвав победу у Барселоны
Барселона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига видео голов и обзор Барселона - Реал Мадрид Джуд Беллингем
Источник Sport.ua
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