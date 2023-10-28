Испания28 октября 2023, 18:50 | Обновлено 28 октября 2023, 18:52
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ВИДЕО. Шедевр в Эль Класико! Беллингем дальним выстрелом забил за Реал
На 75-й минуте счет 1:1, Джуд отличился в ворота Барсы
28 октября 2023, 18:50 | Обновлено 28 октября 2023, 18:52
382
0
28 октября проходит матч 11-го тура Ла Лиги между командами «Барселона» и «Реал» Мадрид.
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Поединок проходит на стадионе «Олимпико». Время начала встречи – 17:15 по Киеву.
На 6-й минуте счет в матче открыл Илкай Гюндоган.
На 68-й Джуд Беллингем пробил из-за пределов штрафной площади и сравнял счет, оформив шедевр.
ВИДЕО. Шедевр в Эль Класико! Беллингем дальним выстрелом забил за Реал
На 75-й минуте счет в Эль Класико 1:1.
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