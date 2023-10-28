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  4. ВИДЕО. Шедевр в Эль Класико! Беллингем дальним выстрелом забил за Реал
Испания
28 октября 2023, 18:50 | Обновлено 28 октября 2023, 18:52
382
0

ВИДЕО. Шедевр в Эль Класико! Беллингем дальним выстрелом забил за Реал

На 75-й минуте счет 1:1, Джуд отличился в ворота Барсы

28 октября 2023, 18:50 | Обновлено 28 октября 2023, 18:52
382
0
ВИДЕО. Шедевр в Эль Класико! Беллингем дальним выстрелом забил за Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

28 октября проходит матч 11-го тура Ла Лиги между командами «Барселона» и «Реал» Мадрид.

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Поединок проходит на стадионе «Олимпико». Время начала встречи – 17:15 по Киеву.

На 6-й минуте счет в матче открыл Илкай Гюндоган.

На 68-й Джуд Беллингем пробил из-за пределов штрафной площади и сравнял счет, оформив шедевр.

ВИДЕО. Шедевр в Эль Класико! Беллингем дальним выстрелом забил за Реал

На 75-й минуте счет в Эль Класико 1:1.

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Источник Sport.ua
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