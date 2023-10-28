Германия28 октября 2023, 17:35 |
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В первом тайме матча Бавария – Дармштадт удалили трех футболистов
Интересное возвращение для Мануэля Нойера
28 октября 2023, 17:35 |
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Завершился первый тайм матча 9 тура чемпионата Германии «Бавария» – «Дармштадт».
За первую половину встречи команду голов не забили, но сразу три игрока были удалены с поля. Уже на четвертой минуте поле покинул Йозуа Киммих, который получил красную за фол последней надежды.
«Дармштадт» ответил тем, что его игроки получили две красные карточки за похожие фолы. На 21-й минуте поле покинул албанец Клаус Гьязула, на 41-й – хорват Матей Маглица.
Отметим, что в этом матче Мануэль Нойер вышел на поле впервые за 10 месяцев.
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