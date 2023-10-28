Экс-хавбек Шахтера может дебютировать в сборной Бразилии. Ему 32 года

Бывший полузащитник «Шахтера» Алан Патрик, который в настоящий момент выступает за «Интернасьонал», рассматривается исполняющим обязанности главного тренера сборной Бразилии Фернандо Динизом в качестве кандидата в стан «селесао».

В сборную Бразилии из-за травмы не сможет быть вызван лидер команды Неймар, по причине чего Диниз рассматривает кандидатов, которые могли бы помочь «селесао» в ближайших поединках.

32-летний Алан Патрик, который ранее не играл в сборной Бразилии, проводит прекрасный сезон на клубном уровне (14 голов и 10 ассистов в 54 поединках в 2023 году), по причине чего эксперты заявляют, что хавбек полностью заслужил возможность наконец-то сыграть за «селесао».

Напомним, Алан Патрик был на контракте в «Шахтере» с 2011 по 2022 год. После этого за 2 миллиона евро был продан в «Интернасьонал», этот трансфер состоялся уже после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны.