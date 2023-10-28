Англия28 октября 2023, 16:28 | Обновлено 28 октября 2023, 16:29
272
1
Русин впервые выйдет в стартовом составе Сандерленда на матч Чемпионшипа
Назарий сыграет с первых минут встречи против «Норвича»
28 октября 2023, 16:28 | Обновлено 28 октября 2023, 16:29
272
1
28 октября состоится матч 14-й тура Чемпионшипа, в котором «Сандерленд» дома сыграет против «Норвича».
Украинский легионер «черных котов» Назарий Русин впервые выйдет в стартовом составе английского клуба.
«Сандерленд» идет 10-м в турнирной таблице Чемпионшипа, имея 19 очков. Команда проиграла три последних матча.
Русин в текущем сезоне уже 5 раз выходил на замену, но больше 25 минут на поле еще не проводил.
Матч начнется в 17:00 по Киеву.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 28 октября 2023, 10:23 9
Чемпионат мира 2023 по мини-футболу проводится на острове Аль-Марджан в ОАЭ
Футбол | 28 октября 2023, 16:29 9
Украинец из-за травмы пропустил матч чемпионата
Футбол | 28.10.2023, 01:37
Футбол | 28.10.2023, 14:05
Футбол | 28.10.2023, 16:51
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Удачи.Заря помнит
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
27.10.2023, 10:23 9
26.10.2023, 22:39 3
26.10.2023, 16:59 2
28.10.2023, 10:00 8
26.10.2023, 18:59 5
28.10.2023, 08:55
27.10.2023, 11:50 8