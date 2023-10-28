Русин впервые выйдет в стартовом составе Сандерленда на матч Чемпионшипа

28 октября состоится матч 14-й тура Чемпионшипа, в котором «Сандерленд» дома сыграет против «Норвича».

Украинский легионер «черных котов» Назарий Русин впервые выйдет в стартовом составе английского клуба.

«Сандерленд» идет 10-м в турнирной таблице Чемпионшипа, имея 19 очков. Команда проиграла три последних матча.

Русин в текущем сезоне уже 5 раз выходил на замену, но больше 25 минут на поле еще не проводил.

Матч начнется в 17:00 по Киеву.