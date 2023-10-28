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Англия
28 октября 2023, 16:28 | Обновлено 28 октября 2023, 16:29
272
1

Русин впервые выйдет в стартовом составе Сандерленда на матч Чемпионшипа

Назарий сыграет с первых минут встречи против «Норвича»

28 октября 2023, 16:28 | Обновлено 28 октября 2023, 16:29
272
1
Русин впервые выйдет в стартовом составе Сандерленда на матч Чемпионшипа
rokerreport.sbnation.com. Назарий Русин

28 октября состоится матч 14-й тура Чемпионшипа, в котором «Сандерленд» дома сыграет против «Норвича».

Украинский легионер «черных котов» Назарий Русин впервые выйдет в стартовом составе английского клуба.

«Сандерленд» идет 10-м в турнирной таблице Чемпионшипа, имея 19 очков. Команда проиграла три последних матча.

Русин в текущем сезоне уже 5 раз выходил на замену, но больше 25 минут на поле еще не проводил.

Матч начнется в 17:00 по Киеву.

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Назарий Русин Чемпионшип Сандерленд Норвич стартовые составы
Источник Sport.ua
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inspekcha85
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