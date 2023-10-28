Испания28 октября 2023, 16:37 |
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Известны стартовые составы на первое класико сезона
Время начала встречи – 17:15 по Киеву
28 октября 2023, 16:37 |
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28 октября состоится матч 11-го тура чемпионата Испании между клубами «Барселона» и «Реал».
Поединок пройдет на стадионе «Олимпико» в Барселоне.
Стартовые составы команд:
«Барселона»: тер Штеген, Канселу, Араухо, Кристенсен, Иньиго Мартинес, Бальде, Лопес Мартин, Гави, Гюндоган, Торрес, Феликс.
«Реал»: Аррисабалага, Карвахаль, Алаба, Рюдигер, Менди, Вальверде, Тчуамени, Беллингем, Кроос, Родриго, Винисиус.
Время начала встречи – 17:15 по Киеву.
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