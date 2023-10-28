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Испания
28 октября 2023, 16:37 |
516
0

Известны стартовые составы на первое класико сезона

Время начала встречи – 17:15 по Киеву

28 октября 2023, 16:37 |
516
0
Известны стартовые составы на первое класико сезона
Getty Images/Global Images Ukraine

28 октября состоится матч 11-го тура чемпионата Испании между клубами «Барселона» и «Реал».

Поединок пройдет на стадионе «Олимпико» в Барселоне.

Стартовые составы команд:

«Барселона»: тер Штеген, Канселу, Араухо, Кристенсен, Иньиго Мартинес, Бальде, Лопес Мартин, Гави, Гюндоган, Торрес, Феликс.

«Реал»: Аррисабалага, Карвахаль, Алаба, Рюдигер, Менди, Вальверде, Тчуамени, Беллингем, Кроос, Родриго, Винисиус.

Время начала встречи – 17:15 по Киеву.

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Барселона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Барселона - Реал Мадрид
Источник Sport.ua
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