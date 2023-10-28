Англия28 октября 2023, 16:14 |
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Стабильность – признак мастерства. Забарный снова выйдет в старте Борнмута
Илья сыграет с первых минут встречи с «Бернли»
28 октября 2023, 16:14 |
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28 октября «Борнмут» сыграет матч 10-го тура АПЛ против «Бернли». Украинец Илья Забарный появится на поле с первых минут.
В текущем сезоне украинец сыграл во всех матча чемпионата Англии, каждый раз выходил в стартовом составе.
Матч «Борнмут» – «Бернли» начнется в 17:00 по Киеву.
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