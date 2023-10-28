Стабильность – признак мастерства. Забарный снова выйдет в старте Борнмута

28 октября «Борнмут» сыграет матч 10-го тура АПЛ против «Бернли». Украинец Илья Забарный появится на поле с первых минут.

В текущем сезоне украинец сыграл во всех матча чемпионата Англии, каждый раз выходил в стартовом составе.

Матч «Борнмут» – «Бернли» начнется в 17:00 по Киеву.