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  4. Стабильность – признак мастерства. Забарный снова выйдет в старте Борнмута
Англия
28 октября 2023, 16:14 |
130
0

Стабильность – признак мастерства. Забарный снова выйдет в старте Борнмута

Илья сыграет с первых минут встречи с «Бернли»

28 октября 2023, 16:14 |
130
0
Стабильность – признак мастерства. Забарный снова выйдет в старте Борнмута
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

28 октября «Борнмут» сыграет матч 10-го тура АПЛ против «Бернли». Украинец Илья Забарный появится на поле с первых минут.

В текущем сезоне украинец сыграл во всех матча чемпионата Англии, каждый раз выходил в стартовом составе.

Матч «Борнмут» – «Бернли» начнется в 17:00 по Киеву.

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Илья Забарный Бернли Борнмут чемпионат Англии по футболу стартовые составы Английская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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