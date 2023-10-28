Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гарри МАГУАЙР: «Манчестер Юнайтед всегда требует побед»
Англия
28 октября 2023, 16:06 |
72
0

Гарри МАГУАЙР: «Манчестер Юнайтед всегда требует побед»

Защисник «Манчестер Юнайтед» рассказал про амбиции клуба

28 октября 2023, 16:06 |
72
0
Гарри МАГУАЙР: «Манчестер Юнайтед всегда требует побед»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Магуайр

Центральный защитник английского «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр рассказал об амбициях клуба:

«Манчестер Юнайтед» всегда требует побед. Но, конечно, мы тоже требуем от себя лучших выступлений, поэтому мы работаем над этим на тренировках».

30-летний Гарри Магуйар в этом сезоне сыграл уже 6 матчей (386 минут) за «Манчестер Юнайтед», отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Интересно, что оба результативных действия Гарри принесли «дьяволам» победы, а в матче с «Шеффилдом» англичанина вообще признали лучшим игроком поединка.

По теме:
Челси без Мудрика не забил и проиграл, Ярмолюк вышел на замену
Стабильность – признак мастерства. Забарный снова выйдет в старте Борнмута
Вернулся в основу. Зинченко выйдет в старте Арсенала на матч АПЛ
Манчестер Юнайтед Копенгаген чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Гарри Магуайр Лига чемпионов Манчестер Юнайтед - Копенгаген
Источник Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ваната удалили в игре с Колосом за симуляцию, он пропустит матч с Шахтером
Футбол | 28 октября 2023, 16:51 6
Ваната удалили в игре с Колосом за симуляцию, он пропустит матч с Шахтером
Ваната удалили в игре с Колосом за симуляцию, он пропустит матч с Шахтером

Владислав схлопотал две желтых карточки перед важной встречей

Украина сенсационно проиграла Таиланду на ЧМ. Теперь надо побеждать Чехию
Футбол | 28 октября 2023, 10:23 9
Украина сенсационно проиграла Таиланду на ЧМ. Теперь надо побеждать Чехию
Украина сенсационно проиграла Таиланду на ЧМ. Теперь надо побеждать Чехию

Чемпионат мира 2023 по мини-футболу проводится на острове Аль-Марджан в ОАЭ

Падение продолжается. Динамо в меньшинстве упустило победу над Колосом
Футбол | 28.10.2023, 16:57
Падение продолжается. Динамо в меньшинстве упустило победу над Колосом
Падение продолжается. Динамо в меньшинстве упустило победу над Колосом
ВИДЕО. Усик встретился с Фьюри в Саудовской Аравии. Украинец поднял Тайсона
Бокс | 27.10.2023, 22:30
ВИДЕО. Усик встретился с Фьюри в Саудовской Аравии. Украинец поднял Тайсона
ВИДЕО. Усик встретился с Фьюри в Саудовской Аравии. Украинец поднял Тайсона
Агенты бразильского легионера хотят обсудить с Шахтером будущее клиента
Футбол | 27.10.2023, 21:01
Агенты бразильского легионера хотят обсудить с Шахтером будущее клиента
Агенты бразильского легионера хотят обсудить с Шахтером будущее клиента
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Устроили трэш-ток. Фьюри и Нганну провели дуэль взглядов
ВИДЕО. Устроили трэш-ток. Фьюри и Нганну провели дуэль взглядов
26.10.2023, 22:39 3
Бокс
Цыганков круче Довбика. Стали известны оценки за матч Жирона – Сельта
Цыганков круче Довбика. Стали известны оценки за матч Жирона – Сельта
28.10.2023, 01:37 2
Футбол
«Волшебный Миша». Мудрик получил похвалу за работу на тренировке в Челси
«Волшебный Миша». Мудрик получил похвалу за работу на тренировке в Челси
26.10.2023, 20:12 5
Футбол
Снова лидеры. Жирона после выхода Цыганкова вырвала 3 очка у Сельты на 90+1
Снова лидеры. Жирона после выхода Цыганкова вырвала 3 очка у Сельты на 90+1
28.10.2023, 00:05 23
Футбол
Стала известна первая полуфиналистка малого Итогового турнира WTA 2023
Стала известна первая полуфиналистка малого Итогового турнира WTA 2023
26.10.2023, 16:59 2
Теннис
Хет-трик Слинкина, 3 автогола. Украина забила 9 мячей Алжиру на старте ЧМ
Хет-трик Слинкина, 3 автогола. Украина забила 9 мячей Алжиру на старте ЧМ
26.10.2023, 18:43 9
Футбол
Вице-чемпионов мира по socca из Украины не допустили на ЧМ по мини-футболу
Вице-чемпионов мира по socca из Украины не допустили на ЧМ по мини-футболу
27.10.2023, 05:01 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем