Гарри МАГУАЙР: «Манчестер Юнайтед всегда требует побед»
Защисник «Манчестер Юнайтед» рассказал про амбиции клуба
Центральный защитник английского «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр рассказал об амбициях клуба:
«Манчестер Юнайтед» всегда требует побед. Но, конечно, мы тоже требуем от себя лучших выступлений, поэтому мы работаем над этим на тренировках».
30-летний Гарри Магуйар в этом сезоне сыграл уже 6 матчей (386 минут) за «Манчестер Юнайтед», отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Интересно, что оба результативных действия Гарри принесли «дьяволам» победы, а в матче с «Шеффилдом» англичанина вообще признали лучшим игроком поединка.
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