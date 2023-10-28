Гарри МАГУАЙР: «Манчестер Юнайтед всегда требует побед»

Центральный защитник английского «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр рассказал об амбициях клуба:

«Манчестер Юнайтед» всегда требует побед. Но, конечно, мы тоже требуем от себя лучших выступлений, поэтому мы работаем над этим на тренировках».

30-летний Гарри Магуйар в этом сезоне сыграл уже 6 матчей (386 минут) за «Манчестер Юнайтед», отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Интересно, что оба результативных действия Гарри принесли «дьяволам» победы, а в матче с «Шеффилдом» англичанина вообще признали лучшим игроком поединка.